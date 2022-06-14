ЕС приобретет 110 000 вакцин против оспы обезьян

Договор на закупку вакцин планируется подписать уже сегодня.

Первые вакцины будут доступны в ЕС к концу июня.

На сегодня в ЕС зарегистрировано приблизительно 900 случаев заражения людей оспой обезьян. В мире таких случаев примерно 1400.

Оспа обезьян встречается в Африке уже в течение многих лет, но недавно она затронула страны, где ранее не выявлялась.

Оспа обезьян - редкое вирусное инфекционное заболевание, наиболее распространенное в Центральной и Западной Африке. Хотя симптомы заболевания схожи с оспой, обычно они более легкие, сопровождающиеся зудом, лихорадкой и сыпью. Иногда заболевание может протекать в тяжелой форме.

Передача заболевания от человека к человеку происходит воздушно-капельным путем, при тесном телесном контакте или совместном использовании одежды или предметов.

Специфического лечения оспы обезьян не существует, а симптомы обычно исчезают в течение двух-четырех недель. Заболевание считается эндемичным в 11 африканских странах.