ЕС приобретет 110 000 вакцин против оспы обезьян
Европейский союз (ЕС) закупит 110 000 вакцин против оспы обезьян, заявила во вторник комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакиду.
Европейский союз (ЕС) закупит 110 000 вакцин против оспы обезьян, заявила во вторник комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакиду.
Договор на закупку вакцин планируется подписать уже сегодня.
На сегодня в ЕС зарегистрировано приблизительно 900 случаев заражения людей оспой обезьян. В мире таких случаев примерно 1400.
Оспа обезьян встречается в Африке уже в течение многих лет, но недавно она затронула страны, где ранее не выявлялась.
Оспа обезьян - редкое вирусное инфекционное заболевание, наиболее распространенное в Центральной и Западной Африке. Хотя симптомы заболевания схожи с оспой, обычно они более легкие, сопровождающиеся зудом, лихорадкой и сыпью. Иногда заболевание может протекать в тяжелой форме.
Передача заболевания от человека к человеку происходит воздушно-капельным путем, при тесном телесном контакте или совместном использовании одежды или предметов.
Специфического лечения оспы обезьян не существует, а симптомы обычно исчезают в течение двух-четырех недель. Заболевание считается эндемичным в 11 африканских странах.
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