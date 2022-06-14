О заражении оспой обезьян необходимо немедленно сообщать в SPKC

В мае этого года в Великобритании у человека, недавно покинувшего Нигерию, была диагностирована оспа обезьян. С тех пор случаи оспы были зарегистрированы в нескольких странах, и инфекция продолжает распространяться. По состоянию на 2 июня посредством системы оповещения, установленной Международными медико-санитарными правилами, было зарегистрировано 780 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян в 27 неэндемичных странах в четырех регионах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Латвии 3 июня также было зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая.

Эпидемиологические данные указывают на распространение инфекции в Европе, поэтому существует вероятность, что новые случаи оспы обезьян могут быть зарегистрированы и в Латвии, говорится в проекте распоряжения Министерства здравоохранения.

В соответствии с Международными медико-санитарными правилами страны обязаны сообщать в ВОЗ о любом подозрении или подтвержденном случае оспы обезьян в стране.

Минздрав указывает, что животные также могут подвергаться риску заражения при тесном контакте с инфицированным человеком, как и люди могут заразиться вирусом оспы обезьян при контакте с инфицированным животным. В Африке вирус оспы обезьян передается человеку через укусы инфицированных животных или через прямой контакт с кровью, мясом, биологическими выделениями или инфекционной сыпью инфицированного животного.

Поправки предусматривают дальнейший обмен информацией о конкретных зоонозах между SPKC и Продовольственно-ветеринарной службой.

Согласно поправкам, оспа обезьян будет включена в первую группу инфекционных заболеваний, о которых следует незамедлительно сообщать в SPKC по телефону и в письменной форме в любое время суток - по факсу, почте, с курьером или электронно, сделав отметку о сообщении в медицинской документации пациента.

Данной классификации оспы обезьян соответствуют действия, определенные Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и ВОЗ в случае подозрения на заражение человека оспой обезьян.

Оспа обезьян - инфекционное заболевание, поражающее как животных, так и людей. Болезнь была обнаружена у лабораторных обезьян в 1958 году, но позже при исследовании африканских животных было обнаружено, что вирусом заражены также несколько видов африканских грызунов. Лабораторные исследования показали, что оспой обезьян могут инфицироваться некоторые виды приматов, мышей, крыс и кроликов. Основными носителями вируса в Африке считаются белки и грызуны.