Директора рижских школ: нужно срочно решить проблему нехватки учителей

Руководители школ отмечают, что учителей в школах не хватает уже несколько лет и ситуация катастрофическая. Кроме того, с каждым годом возрастают требования к учителям и добавляются новые функции - сотрудничество в группах учителей, планирование учебных планов, взаимное наблюдение и анализ уроков, разработка методических материалов в соответствии с требованиями нового содержания, сдерживание пандемии Covid-19 и другие требования.

Реформы и изменений все еще происходят в содержании и процессе образования, а также в управлении и администрировании школ, но при этом не учитывается кризис в образовании.

Как указано в письме, для обеспечения учебного процесса руководство школы решает проблему нехватки учителей за счет увеличения нагрузки на действующих учителей, что создает перегрузку работающих учителей и, как следствие, выгорание сотрудника.

Поэтому директора рижских школ призывают ответственные учреждения немедленно решить проблему.

Министерству образования и науки поручено обеспечить соблюдение Закона о труде в отношении учителей, а также принять решение о возможности бесплатного обучения педагогике и увеличить количество бюджетных учебных мест для будущих учителей.

Самоуправлению Риги директора столичных школ предлагают установить количество оплачиваемых из столичного бюджета мест в высших учебных заведениях, ввести в образовательных учреждениях ставки менторов и консультантов педагогов и повысить доплаты в учреждениях образования с 7,11 евро до 35 евро за ставку.

Также директора школ призывают самоуправление ввести в Риге стипендии для работающих студентов, снизить налог на недвижимость для педагогов, ввести 100%-ную скидку на проезд в общественном транспорте, скидки по оплате коммунальных услуг, а также рассмотреть вопрос о введении программ и курсов для старшеклассников, мотивируя их изучать педагогику.