Видео ⟩ "Это был тяжеляк": комик Руслан Белый об Алле Пугачевой, алкоголизме и военной карьере

"Это очень откровенный разговор: о трусах и храбрецах, о цене смелости и плате за трусость, - написано в описании к ролику. - Большое спасибо Руслану за то, что не побоялся поговорить, и еще большее за то, что был честен".

Белый обсудил с Гордеевой резонансное дело юмориста Идрака Мирзализаде, право комиков на юмор, творчество коллег Семена Слепакова, Нурлана Сабурова и других, цензуру и самоцензуру и даже Аллу Пугачеву. Также Руслан поделился деталями о своей семье, личной жизни, друзьях, увлечениях, алкоголе, несложившейся карьере в армии и высказал свое отношение к эмиграции и событиям в России и мире.

Об Алле Пугачевой

Пока коллега Белого Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и их детьми после начала войны проживает в Израиле, герой "Скажи Гордеевой" решил вступиться за их честь, ведь в России комик лишился работы, рекламных контрактов и стал мишенью для провоенных пропагандистов.

История с Пугачевой и Галкиным в разговоре поднялась, когда речь зашла о судьбах артистов в современной России и о том, приходится ли им идти на компромисс, чтобы зарабатывать.

По мнению Руслана, на данный момент это все-таки не так, и большинства известных россиян пока не коснулась ситуация, в которую попали Галкин и Пугачева. Впрочем, и сам Белый отметил, что находится перед моральным выбором. Юморист признался, что хочет ложиться спать, зная, что он не подлец и не трус.

"Понимаешь, что Пугачева прямо сейчас жена декабриста? […] Я в этом ключе провоцирую людей. Мне нравится задавать вопрос: "А Алла Пугачева - тоже мразь сейчас?". […] Ничего не отвечают. Говорят: "А при чем тут Пугачева?" - рассказал Белый.

Прокомментировал комик и резонансное высказывание экс-главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, ранее назвавшей Галкина геем, который "женился на пожилой женщине и убеждает свою аудиторию в том, что у них настоящая любовь".

"Это же Алла Пугачева! Почему она вдруг стала просто старой женщиной? И это сейчас преподносится как изъян, хотя по сути - это брак между мужчиной и женщиной, что прописано в Конституции", - поделился Белый.

Об алкоголизме

Также Белый признался, что вне сцены не может назвать себя весельчаком, и даже вспомнил о тяжелой депрессии. По словам артиста, она началась после смерти его отца.

"Ты вскармливаешь в себе такую нуарность, тоску, которая потом начинает быть драмой. Я и прибухивал так нормально. Наверное, раз в день бутылку вина выпивал точно. Это был такой тяжеляк", - поделился Руслан.

По его словам, справиться с пагубной привычкой ему помогла коллега по стендапу Юлия Ахмедова. Комик отправился на Шри-Ланку кататься на серфе, и это увлечение вернуло его к здоровой жизни.

Об эмиграции

Также Белый признался, что не собирается, как некоторые коллеги по шоу-бизнесу, покидать Россию. "Куда все уезжают?! У меня деньги в ВТБ, их невозможно вывести. Английский я не знаю. Разочаровался в эмиграции, когда был в Америке два года назад. Не понравились люди - думал, как с ними буду общаться, как буду с ними сексом заниматься..." - поделился своими мыслями артист.

42-летний Руслан не женат и не имеет детей. В данный момент он состоит в отношениях с девушкой моложе его. "Я начал любить после 35. Не как мужчина женщину, а близких людей. Любить - это как-то ценить", - сказал юморист.

Видео: Руслан Белый в программе "Скажи Гордеевой"