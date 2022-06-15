"Черная точка" в Пурвциемсе: столкнулись два автомобиля Škoda

Серая Škoda двигалась прямо по улице Дзелзавас в направлении Дрейлини, а зеленая Škoda, проезжая по направлению к ул. Дзелзавас, поворачивала налево на улицу Илукстес.

"Мы ехали на зеленый свет. Машина должна была остановиться, но она ехала, и у меня не было выбора. Все, что я мог - нажать на тормоз, но дорога была скользкая. Скорость 50 км/ч, может быть, меньше", - говорит Роман, водитель серой Škoda.

В зеленой Škoda находились три человека - водитель и два пассажира. Никто из них не нуждался в медицинской помощи. Все трое недоумевали, как в итоге могла произойти авария, ведь они убеждены, что горел зеленый сигнал светофор, а значит - можно было поворачивать.

На этом перекрестке подобные аварии происходят регулярно. При повороте налево на улицу Илукстес следует учитывать, что это можно сделать, если дорога свободна или на светофоре загорелся красный крестик, указывающий, что у водителей с правой стороны горит красный.

Конечно, правоохранительные органы выяснят, кто из водителей прав и по каким причинам произошло столкновение. На место аварии также были вызваны пожарные, которые расчистили перекресток от разбившегося автомобиля и привели в порядок проезжую часть.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā