Фото, видео ⟩ Итог дождей: затоплены улицы, сады и поля

Количество осадков в Екабпилсе достигло 71 миллиметра, в Гулбене - 62 миллиметра, в Скривери - 61 миллиметра. В других восточных и центральных частях страны 30-50 миллиметров или литров на квадратный метр.

В Риге во вторник выпало 24 миллиметра осадков, а в западной части Курземе день был солнечным.

Вечером дождь продолжится на востоке Латвии и в других частях страны, больше всего дождей будет в Алуксненском и Балвском крае.

"Дождь в саду. Работает именно так, как задумано".

Lietus dārzs. Strādā tieši tā, kā ir paredzēts. pic.twitter.com/cha2er2AUc — Dace Stūre (@DaceSture) June 14, 2022

"Сегодняшний "урожай", без учета вчерашних 9,5 мм, составляет 39,7 мм. Сочный и мокрый!"

Затопленный сад в Лубане. ФОТО: "Apollo" aculiecinieks

"У нас опять наводнение во дворе. Днем лужа будет по колено".

Buržujs🤭🤭. Mums sētā plūdi,atkal🤦‍♀️. Pēcpusdienā peļķe būs līdz ceļiem pic.twitter.com/lO8TpT8x4e — Inga (@IngaIngucis) June 14, 2022

В восточной части Латвии затоплены самые низкие места, ожидается выход из берегов нескольких рек. Дороги могут быть затоплены и затоплены. Красное предупреждение, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, остается в силе.

"Местами в Видземе к 18 часам количество осадков достигает 60-80 мм. Все больше новостей о затопленных садах и дворах".

Dažviet Vidzemē un Sēlijā nokrišņu daudzums līdz pl.18 sasniedz 60-80 mm. Arvien vairāk ziņu par applūdušiem dārziem un māju pagalmiem. pic.twitter.com/nPUYHbIubA — Toms Bricis (@boms_tricis) June 14, 2022

mazliet palīdzēšu vizualizēt, lai saprastu, kur liels lietus daudzums kaitē pic.twitter.com/iuiI4rdPQB — Edgars Koroņevskis (@koronevskis) June 14, 2022

Затопленная дорога в Лубане. ФОТО: "Apollo" aculiecinieks

В ночь на среду, 15 июня, в крайних восточных районах страны продолжится затяжной дождь. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, упадет еще 30-35 мм.

"На востоке страны по-прежнему действует оранжево-красное предупреждение о дожде. Вместе с дождями в среду в крайних восточных районах страны продолжится дождь еще на 30-35 мм".

Valsts austrumos joprojām spēkā oranžais un sarkanais brīdinājums par lietavām.



⚠️🟧Arī naktī uz trešdienu valsts galējos austrumu rajonos turpināsies ilgstošs lietus, vēl nolīs 30-35 mm.https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/RkjFJZUbho — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 14, 2022

В восточной части страны ночью и в среду, 15 июня, утром ожидается дождь, на дальнем востоке он будет продолжительным и сильным. День преимущественно пройдет без осадков.

Из-за проходящего циклона погода будет ветреной, в Видземе и Латгале ожидаются порывы северо-западного ветра силой до 13-16 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8..+12 градусов, на побережье до +14 градусов. Во второй половине дня температура воздуха повысится до +17..+22 градуса.

В Риге в среду ожидается солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западный, дующий со скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха +13 градусов ночью и около +20 градусов днем.