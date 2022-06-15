Фото, видео ⟩ Итог дождей: затоплены улицы, сады и поля

Во вторник, 14 июня, в восточной и центральной части Латвии прошли сильные дожди, в результате чего были затоплены сады, улицы и поля. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, до 18:00 в Мадоне выпало 75 миллиметров осадков или 103% июньской нормы.
Количество осадков в Екабпилсе достигло 71 миллиметра, в Гулбене - 62 миллиметра, в Скривери - 61 миллиметра. В других восточных и центральных частях страны 30-50 миллиметров или литров на квадратный метр.
В Риге во вторник выпало 24 миллиметра осадков, а в западной части Курземе день был солнечным.
Вечером дождь продолжится на востоке Латвии и в других частях страны, больше всего дождей будет в Алуксненском и Балвском крае.
"Дождь в саду. Работает именно так, как задумано".
В восточной части Латвии затоплены самые низкие места, ожидается выход из берегов нескольких рек. Дороги могут быть затоплены и затоплены. Красное предупреждение, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, остается в силе.
"Местами в Видземе к 18 часам количество осадков достигает 60-80 мм. Все больше новостей о затопленных садах и дворах".
Dažviet Vidzemē un Sēlijā nokrišņu daudzums līdz pl.18 sasniedz 60-80 mm. Arvien vairāk ziņu par applūdušiem dārziem un māju pagalmiem. pic.twitter.com/nPUYHbIubA