Рижская дума встретится с директорами школ и обсудит их требования

Самоуправление указывает на необходимость проведения расчетов, чтобы точно определить, какое влияние окажет удовлетворение требований на бюджет Риги 2023 года, а также продолжения диалога с Министерством образования и науки об изменении системы оплаты труда учителей.

"Однако уже сейчас мы видим, что необходимо дополнительное финансирование не только на повышение заработной платы учителей: из-за роста цен на энергоносители значительные средства - не менее 9 млн евро - потребуются и на содержание зданий школ", - сказала председатель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Ивета Ратиника.

По ее мнению, изложенные в письме директоров школ требования четко высвечивают проблемы, которые существуют в сфере образования на национальном уровне. Серьезной проблемой по всей Латвии является подготовка новых учителей и заполнение вакансий, а также неравные целевые дотации для зарплат учителей в Риге и других самоуправлениях.

Согласно действующим нормативным актам, в течение многих лет к Риге применялась пропорция, в результате которой рижские школы получают на 6% меньше финансирования на зарплаты учителей, чем в других городах государственного значения, и на 15% меньше, чем в прилегающих к столице самоуправлениях.

Запланированное изменение системы оплаты труда учителей лишь частично решит актуальные проблемы, отметила Ратиника.

"Приветствую содержащееся в письме предложение о том, что было бы уместно за счет государственного бюджета обеспечить бесплатное обучение педагогике, а также 72-часовые курсы педагогики в различных вузах, что могло бы привлечь в сферу образования в том числе тех студентов, которые изначально не рассматривали работу в школе в качестве варианта своей карьеры", - отмечает Ратиника.

Как сообщалось, директора рижских школ направили открытое письмо высшим должностным лицам государства и столичному самоуправлению, в котором требуют срочно решать проблему нехватки педагогов в образовательных учреждениях Риги. Как указывают руководители школ, проблема нехватки педагогов существует уже на протяжении многих лет и ситуация в учреждениях образования катастрофическая.