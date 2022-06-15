Макрон выразил более жесткую позицию против России

Макрон приехал в Румынию во вторник, начиная трехдневный визит в страны южного фланга НАТО, а также в Молдову, а в четверг он, возможно, вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги посетит Киев, подтвердили два дипломатических источника.

Президент Франции заслужил осуждение со стороны Украины и союзников Восточной Европы за недостаточную поддержку Украине в их войне против России.

Должностные лица Франции в последние дни старались сделать публично высказанные послания более строгими, а Макрон заявил о взятии более жесткого курса во вторник вечером, встречаясь с французскими солдатами.

"Мы сделаем все, чтобы остановить войска России, чтобы помочь украинцам и их армии и продолжать вести переговоры", - сказал он.

Лидер Франции за последние недели неоднократно говорил, что важно не унижать Россию, чтобы было возможно найти дипломатическое решение, когда бои закончатся. Макрон также сохраняет открытый канал коммуникации с Кремлем, вызывая непонимание и озадаченность многих союзников.

В среду Макрон также отправится в Молдову, чтобы подтвердить поддержку этой стране, которая, как многие опасались, может быть втянута в войну с Россией.

В свою очередь, в четверг в фокус может попасть Киев, так как, по словам дипломатических источников, три лидера стран Европы могут отправиться в столицу Украины.