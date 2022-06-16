Чт, 16.06.2022
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В Швейцарии коллектив на мероприятии по сплочению ходил по горячим углям. 25 человек получили ожоги

ФОТО: Jan Cejka/Shutterstock

На севере Швейцарии 25 людям оказали помощь после того, как они получили ожоги во время хождения по горячим углям в рамках мероприятия по сплочению команды, сообщает ВВС.

После прошедшего вечером во вторник, 14 июня, инцидента 13 человек были доставлены в больницу. В 18 часов на частное мероприятие прибыло десять машин скорой помощи.

Коллектив прошел по тропинке из горячих углей длиной несколько метров, и вскоре после этого люди ощутили боль, вызванную ожогами, сообщили в полиции. Пока неизвестно, была ли проблема с установкой углей или с тем, как группа шла по ним.

Должностные лица начали расследование.

Хождение по горячим углям в мире известно как ритуал или проверка.

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