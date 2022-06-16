В Швейцарии коллектив на мероприятии по сплочению ходил по горячим углям. 25 человек получили ожоги

После прошедшего вечером во вторник, 14 июня, инцидента 13 человек были доставлены в больницу. В 18 часов на частное мероприятие прибыло десять машин скорой помощи.

Коллектив прошел по тропинке из горячих углей длиной несколько метров, и вскоре после этого люди ощутили боль, вызванную ожогами, сообщили в полиции. Пока неизвестно, была ли проблема с установкой углей или с тем, как группа шла по ним.