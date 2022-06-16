Фестиваль Laima Rendezvous 2022 не состоится: что делать с билетами?

"Дорогие друзья! Мы искренне благодарим вас за доверие и лояльность! Мы ценим ваше понимание и терпение на протяжении всей пандемии Covid-19, но наш фестиваль и в этом году переживает чрезвычайно сложное время, и в принципе мы находимся в ситуации форс-мажора, которую мы не могли предвидеть и предотвратить", - обратились организаторы мероприятия к зрителям.

В официальном релизе подчеркнуто, что война в Украине все еще продолжается и это "создает условия, которые не позволяют обеспечить полную реализацию фестивальной программы".

"Хотим пояснить, что участники группы, сопровождающей Лайму Вайкуле, в основном проживают за пределами Латвии, в том числе как в Российской Федерации - в Москве, так и в Республике Украина - в Киеве. Учитывая текущую ситуацию, а также решения, принятые соответствующими органами Латвии и другими странами относительно вторжения России в Украину, обеспечить прибытие исполнителей сопровождающей группы в Латвию в настоящее время фактически не представляется возможным", - говорится в обращении.

Сама Лайма Вайкула тоже уверена, что было бы неэтично проводить фестиваль в то время, когда рядом происходит война и трагедии. Кроме того, в связи с текущими политическими решениями не представляется возможным обеспечить въезд в Латвию многих артистов и сотрудников, задействованных в мероприятии. Не возможен приезд и многих зрителей.

По поводу возврата билетов и новых дат:

"Мы будем признательны, если вы проявите солидарность и лояльность и согласитесь с переносом фестиваля на более подходящее время (и не будете требовать возврата оплаченных билетов сейчас), что позволит нам полностью обеспечить проведение качественного фестиваля в следующем году. Купленные билеты остаются действительны! Новые даты проведения - с 28 по 30 июля 2023 года!".

Напомним, международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, традиционно проходящий в Юрмале с 2015 года, стал неотъемлемой частью культурной жизни Латвии и одним из самых ожидаемых событий года. Гостям концертного зала "Дзинтари" фестиваль на протяжении пяти лет дарил и продолжит дарить незабываемое шоу и уникальную возможность лицезреть на одной сцене легенд латвийской и зарубежной эстрады, выступающих соло и дуэтами, а также открывать для себя ярких молодых исполнителей из Латвии, России, Украины, Грузии, Израиля и множества других стран.

В предыдущие годы участниками фестиваля были: Интарс Бусулис, Янис Стибелис, Маркус Рива, Лаурис Рейникс, Саманта Тина, Айя Андреева, Патриша, Инесса Галанте, Крис Норман, Хибла Герзмава, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Monatik, Стас Михайлов, Ксения Сидорова, Валерий Меладзе, Елена Ваенга, Нино Катамадзе, Настя Каменских, Лолита, Марио Бионди, Валерий Сюткин, Макс Барских, Сати Казанова, Бьянка, Алексеев, Эмин, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Дана Соколова, Maruv и многие другие. Благодаря прямой трансляции и поддержке социальной сети Odnoklassniki.ru фестиваль смотрят более чем 100 миллионов зрителей по всему миру.

Галерея: Фестиваль Laima Rendezvous