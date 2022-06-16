Сейм отклонил кандидатуру Знотини на должность главы Службы финансовой разведки

Знотиня была выдвинута на эту должность на второй срок.

Знотиня выиграла организованный Государственной канцелярией конкурс на должность начальника FID. 31 мая правительство поддержало ее выдвижение на этот пост еще на один срок. Затем кандидатуру Знотини поддержала и парламентская комиссия по обороне, внутренним делам и противодействию коррупции.

Начальник FID назначается Сеймом по рекомендации Кабинета министров сроком на пять лет.

Первый срок полномочий Знотини истек в конце мая.

До работы в FID Знотиня была партнером в бюро присяжных адвокатов Deloitte Legal и как присяжный адвокат специализировалась в разрешении споров.

Параллельно незадолго до назначения на пост главы FID в 2018 году Знотиня отвечала за подготовку латвийского национального отчета о рисках легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма.

Знотиня имеет степень магистра международного и европейского права, которую получила в Рижской высшей юридической школе, а также степень бакалавра права, полученную в Латвийском университете.