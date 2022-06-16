Яутрите Бриеде утверждена в должности судьи Конституционного суда

Бриеде приступит к работе в КС с 1 сентября.

Ранее юридическая комиссия Сейма и совет юстиции также признали кандидатуру Бриеде подходящей на должность судьи КС.

Во время выступления в совете юстиции Бриеде высказала мнение, что латвийским законодателям по разным причинам приходилось нарушать "запретную черту" и принимать такие нормы, которые не соответствуют Конституции.

Бриеде подчеркнула, что законодателем является в первую очередь народ и народ уполномочил Сейм представлять его. Однако депутаты иногда нарушают "запретную черту" и "поступают некрасиво". В качестве последнего серьезного нарушения Бриеде назвала отказ избрать бывшего председателя КС Саниту Осипову на пост судьи ВС.

"На мой взгляд, это было недостойно со стороны законодательной власти, потому что Осипова заслужила стать судьей ВС", - сказала Бриеде. Несмотря на то, что законодатели иногда допускают нарушения, Бриеде считает, что в целом диалог между законодательной и судебной властью в Латвии хороший.

Бриеде была выдвинута на пост судьи КС объединением партий "Для развития/За!" и "Новым Единством". Других кандидатов заявлено не было.

Бриеде - профессор юридического факультета Латвийского университета, судья департамента административных дел Сената ВС. Она является автором и соавтором комментариев к Конституции и закону об административном процессе, а также многих научных публикаций.

Сенатор ВС также была судьей ad hoc в нескольких связанных с Латвией делах в Европейском суде по правам человека.

Выборы нового судьи состоялись в связи с уходом Дайги Резевски с поста судьи КС.