Будни оккупации ⟩ Херсонская область выживает, как может, и ждет наступления украинских войск

Маховик террора раскручивается в отношении украинских активистов, бывших военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и СБУ. Хотя в поле зрения российских силовиков попадают и местные предприниматели, которые отказываются сотрудничать с захватчиками. Как оказалось, таких довольно много среди фермеров, которым есть что терять от воцарения новых хозяев.

На рыночной раскладке сигареты и другие товары, завезенные с территории Крыма. ФОТО: Дмитрий Мороз

Все происходит в лучших традициях сталинских репрессий. Люди исчезают ночью, потом их тела либо находят где-то со следами долгих истязаний, либо не находят вовсе. Катерина уверена, что после освобождения Херсона мир увидит очередные следы ужасных преступлений против человечности. Возможно, еще более кровавых чем те, что потрясли всех после освобождения Бучи и Ирпеня в Киевской области.

Законно избранный мэр Херсона Игорь Колыхаев, который до сих пор исполняет обязанности городского головы, информирует: "За 3 месяца исчезло 250 местных жителей, 80 из них удалось разыскать и освободить, судьба остальных неизвестна".

Мелкий бизнес спасает город

Как горожане выживают в этих невыносимых условиях? "От гуманитарной катастрофы город спас мелкий и средний бизнес", – считает предприниматель Олег. У него своя маленькая торговая точка в центре, где реализуется товар, завезенный еще до оккупации. "Сижу тихо, распродаю остатки, очень надеюсь, что нас скоро освободят. Пока что на жизнь хватает", – рассказывает Олег.

"Привет из 90-х". Мелкий предприниматель реализует товар на капоте своего автомобиля. ФОТО: Дмитрий Мороз

Местная власть сообщает, что в бюджет города уже третий месяц не поступает ни единой копейки. Экономика практически вернулась в 90-е. В первый же день оккупации после массированного обстрела прекратил работу крупнейший торговый центр Юга Украины "Фабрика". Российские войска так и не подпустили пожарные бригады, чтобы спасти здание от огня. Таким образом, тысячи херсонских предпринимателей в один день лишились работы.

В городе закрылись все крупные торговые сети, банки и аптеки. Не работают коммунальные и социальные службы. Однако все еще в обороте наличная гривна и проходят электронные платежи украинской банковской системы.

Вторую жизнь получили подзабытые уличные рынки. На них теперь можно приобрести всю овощную продукцию, которой традиционно богата Херсонская область. Колбасу, макароны и мясо теперь завозят из Крыма. "В этом нет ничего постыдного", – уверен Олег. Вся логистика из Украины остановилась, а в Херсоне живет около двухсот тысяч человек, которым надо что-то есть каждый день.

Продажа овощей "с земли". Такой вид торговли был очень распространен в 90 годы в Украине. ФОТО: Дмитрий Мороз