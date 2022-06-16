Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Как сообoает Русская служба ВВС, против патриарха введены санкции за "публичную поддержку российской военной агрессии в Украине". В свою очередь омбудсмена попала под санкции за "варварское отношение к детям Украины".

Введены санкции и против главы грузовой компании "Волга-Днепр" Алексея Исайкина.

Под санкции попали и несколько граждан Украины, которые сотрудничают с российскими войсками на оккупированных территориях Украины.

"Сегодня мы нацелены на пособников и виновников путинской войны, которые принесли Украине невыразимые страдания, включая насильственное перемещение и усыновление детей", - заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.