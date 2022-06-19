Квартира вице-мэра Таллинна: отшлифованный алмаз
Архитектор Карли Луйк и вице-мэр Таллинна Мадле Липпус с сыновьями живут в легендарном многоквартирном доме на улице Татари, спроектированном Карлом Бурманом, пишет Rus.Postimees.
Архитектор Карли Луйк и вице-мэр Таллинна Мадле Липпус с сыновьями живут в легендарном многоквартирном доме на улице Татари, спроектированном Карлом Бурманом, пишет Rus.Postimees.
Построенный в 1911-1912 годах для издателя и книготорговца Августа Буша доходный дом является одним из редких каменных домов царского времени за пределами Старого города.