Вс, 19.06.2022
Мариуполь. По этой улице ездил постоянно. Теперь там могилы. Там похоронены люди. В пакетах. До 24.02 город имел свою жизнь. Но его "освободили". Андрей Бедняков, телеведущий
Андрей Бедняков, телеведущий

Квартира вице-мэра Таллинна: отшлифованный алмаз

Вице-мэр Мадле Липпус и архитектор Карли Луйк создавали в квартире уют в течение десяти лет. ФОТО: Eero Vabamägi

Архитектор Карли Луйк и вице-мэр Таллинна Мадле Липпус с сыновьями живут в легендарном многоквартирном доме на улице Татари, спроектированном Карлом Бурманом, пишет Rus.Postimees.

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Построенный в 1911-1912 годах для издателя и книготорговца Августа Буша доходный дом является одним из редких каменных домов царского времени за пределами Старого города.

Романтический многоквартирный дом в стиле модерн с асимметричным и сочлененным фасадом, балконами и окнами различной формы, а также различными элементами декора в стиле позднего модерна и неоклассицизма был одним из самых современных жилых домов Таллинна того времени.

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