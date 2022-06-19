Квартира вице-мэра Таллинна: отшлифованный алмаз

Построенный в 1911-1912 годах для издателя и книготорговца Августа Буша доходный дом является одним из редких каменных домов царского времени за пределами Старого города.

Романтический многоквартирный дом в стиле модерн с асимметричным и сочлененным фасадом, балконами и окнами различной формы, а также различными элементами декора в стиле позднего модерна и неоклассицизма был одним из самых современных жилых домов Таллинна того времени.