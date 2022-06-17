Пт, 17.06.2022
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  • Знаменитые и известные латвийцы на открытии нового ресторана в Юрмале

Фото ⟩ Знаменитые и известные латвийцы на открытии нового ресторана в Юрмале

В Юрмале, в нескольких шагах от моря, в этом месяце открыл свои двери новый ресторан. 

На церемонии открытия ресторана, которая состоялась 15 июня, о музыкальном сопровождении заботилась ведущая и диджей Radio 5 Линда Самсонова, а освежающими коктейлями гостей угощал известный бармен Гвидо Элкснис.

Также все присутствующие могли попробовать фирменные устрицы из региона Маренн во Франции, отборные итальянские сыры, а также закуски, приготовленные поварами ресторана.

Среди гостей были знаменитости и известные в Латвии люди. Такие как, Агнесе Зелтиня, Яна Дулевска, Каспарс Камбала с женой, Мара Упмане-Холштейне, Наталия Янсоне, Лаурис Алексеев, Кристине Комаровска и другие.

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