Фото ⟩ Знаменитые и известные латвийцы на открытии нового ресторана в Юрмале

На церемонии открытия ресторана, которая состоялась 15 июня, о музыкальном сопровождении заботилась ведущая и диджей Radio 5 Линда Самсонова, а освежающими коктейлями гостей угощал известный бармен Гвидо Элкснис.

Также все присутствующие могли попробовать фирменные устрицы из региона Маренн во Франции, отборные итальянские сыры, а также закуски, приготовленные поварами ресторана.

Среди гостей были знаменитости и известные в Латвии люди. Такие как, Агнесе Зелтиня, Яна Дулевска, Каспарс Камбала с женой, Мара Упмане-Холштейне, Наталия Янсоне, Лаурис Алексеев, Кристине Комаровска и другие.