Фото и видео ⟩ Первый участок границы Эстонии с Россией закрыли на замок

"Было запланировано построить участок границы протяженностью 23,5 км между Эстонией и Россией. Благодаря быстрым темпам строительства и благоприятным погодным условиям работы первого этапа строительства были завершены на год раньше срока", - сообщил Департамент полиции и пограничной охраны.

"Это важный день не только для эстонских пограничников, полиции и других жителей Эстонии, но и для Европейского Союза, потому что за нашими спинами начинается внешняя граница Европейского Союза. Теперь она лучше защищена", - сказал канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс.

В начале мая МВД Эстонии сообщило, что начались работы и на втором участке длиной в 40 км.

Всего протяженность границы с Россией составляет 336 км, из которых сухопутная граница составляет 136 километров, остальная часть пролегает по Чудскому озеру и реке Нарова.

Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы.

В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.