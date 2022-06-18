Латвия и беженцы: опыт Александра Морозова и Сергея Снегирева

Но это лишь одна зарисовка из реальности добровольцев. Другие потребности - разместить на ночлег тех, кто ехал сутками, чтобы они могли перевести дух, помочь добраться от одного транспорта до другого, заменить тюки, в которые люди сложили свою жизнь, на более прочные сумки и чемоданы, которые опять же на вокзал несут добровольцы.

Александр общался с представителями Рижской думы. Пока статус - понимание проблемы есть, решения (ресурсов) нет. После встречи волонтерам выдали сухпаек, посоветовали, какой проект можно написать для получения финансирования. На этом пока все.

"Моя позиция, что нам ничем не надо помогать, нас надо заменить. То есть это вообще не наша работа, не мы там должны быть. Мы просто, можно сказать, случайно там оказались, увидели, что там просто ничего нет, до нас ничего не было", - говорит Морозов.

Пока же власти вопрос не решили, добровольцы закрывают эти дыры своими силами. Почему? "Почему мы занимаемся тоже образованием и неформальным образованием? Наверно, не от хорошей жизни, потому что там есть, конечно, проблемы и подростками тоже никто не занимается. Да, есть какие-то коммерческие предложения, какие-то кружки, лагеря. Но в принципе подростками никто не занимается. И, соответственно, мы в это вкладываемся уже 10 лет. Тут та же история. Да, мы случайно туда через наших коллег-эстонцев попали. Но когда мы увидели проблему...

У меня мама из Украины, ее нет уже в живых. Она в 2010 году умерла. Но все детство я был в Украине, или даже это не про маму история, потому что у меня папа из Беларуси, мама - из Украины, а сам факт, что когда мы видим людей - бабушка в 70 лет после рака, или женщина с детьми маленькими, или сами маленькие дети... У нас там ливень шел, дождь, и они там в таких балетках, все ноги промокли, или цыганская семья - 35 человек, 24 ребенка... Это обычные люди, обычные дедушки, бабушки, которые, знаете, "Я никуда из дома не уеду. И что бы тут ни было, я не уеду, я буду тут жить и буду умирать". И вот эти люди - им пришлось уехать, представляете".

"Как муравьи в муравейник тащим какую-то крупиночку помощи"

Сергей Снегирев - предприниматель, который не смог остаться в стороне. Он подвозит беженцев на следующий маршрут или помогает устроить на ночлег, собирает и передает чемоданы, а также помогает приобрести и переправить в Украину определенный транспорт - например, машины скорой помощи.