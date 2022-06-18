Сб, 18.06.2022
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Геннадий Гудков, полковник ФСБ России в отставке

Латвия и беженцы: опыт Александра Морозова и Сергея Снегирева

Усталые, голодные, травмированные, одетые не по погоде, с баулами из простыней, в мокрых балетках, без поддержки и связей за рубежом - такими на Рижском автовокзале встречают транзитных украинских беженцев волонтеры молодежного движения Young Folks LV. Большая часть бегущих от войны украинцев используют Латвию в качестве транзита в Европу, а страна делает вид, что эти люди в поддержке не нуждаются.

Во всяком случае никакой организованной помощи на местах для них не было ровно до тех пор, пока туда не пришли добровольцы. Об этом и не только поговорили в эфире "Кто вам платит?" с лидером движения Young Folks LV Александром Морозовым и предпринимателем и волонтером Сергеем Снегиревым.

"Слава богу, ты пришел"

Несправедливо считать, что активность волонтеров привела к тому, что государство и муниципалитет решили бездействовать по принципу "ситуация на местах уже разрешена". Все было в точности до наоборот - добровольцы пришли в вакуум, где два с половиной месяца для транзитных беженцев не делалось ничего.

"Слава богу, ты пришел", - была первая фраза руководства Рижского автовокзала, когда добровольцы предложили разбить у них палатку, предоставляющую помощь украинцам. Ранее этот вопрос решался силами охраны и персонала вокзала. Все устали, выгорели, и, по сути, все держалось на принципе "как повезет". 

Помощь нужна была в том числе самая банальная, например поход в туалет. На Рижском автовокзале работают две компании - у одной стоимость посещения туалета - 0,50 евро, вторая предлагает беженцам скидку и просит "всего" 0,20 евро. Только где же их взять бегущим из ада в Мариуполе? Пост Морозова с просьбой занести по 0,20 евро на вокзал для беженцев стал буквально виральным для Латвии. По словам Александра, люди несли свои сбережения из копилок, единым потоком удалось собрать на некоторое время.

Но это лишь одна зарисовка из реальности добровольцев. Другие потребности - разместить на ночлег тех, кто ехал сутками, чтобы они могли перевести дух, помочь добраться от одного транспорта до другого, заменить тюки, в которые люди сложили свою жизнь, на более прочные сумки и чемоданы, которые опять же на вокзал несут добровольцы.

Александр общался с представителями Рижской думы. Пока статус - понимание проблемы есть, решения (ресурсов) нет. После встречи волонтерам выдали сухпаек, посоветовали, какой проект можно написать для получения финансирования. На этом пока все. 

"Моя позиция, что нам ничем не надо помогать, нас надо заменить. То есть это вообще не наша работа, не мы там должны быть. Мы просто, можно сказать, случайно там оказались, увидели, что там просто ничего нет, до нас ничего не было", - говорит Морозов. 

Пока же власти вопрос не решили, добровольцы закрывают эти дыры своими силами. Почему? "Почему мы занимаемся тоже образованием и неформальным образованием? Наверно, не от хорошей жизни, потому что там есть, конечно, проблемы и подростками тоже никто не занимается. Да, есть какие-то коммерческие предложения, какие-то кружки, лагеря. Но в принципе подростками никто не занимается. И, соответственно, мы в это вкладываемся уже 10 лет. Тут та же история. Да, мы случайно туда через наших коллег-эстонцев попали. Но когда мы увидели проблему...

У меня мама из Украины, ее нет уже в живых. Она в 2010 году умерла. Но все детство я был в Украине, или даже это не про маму история, потому что у меня папа из Беларуси, мама - из Украины, а сам факт, что когда мы видим людей - бабушка в 70 лет после рака, или женщина с детьми маленькими, или сами маленькие дети... У нас там ливень шел, дождь, и они там в таких балетках, все ноги промокли, или цыганская семья - 35 человек, 24 ребенка... Это обычные люди, обычные дедушки, бабушки, которые, знаете, "Я никуда из дома не уеду. И что бы тут ни было, я не уеду, я буду тут жить и буду умирать". И вот эти люди - им пришлось уехать, представляете".

"Как муравьи в муравейник тащим какую-то крупиночку помощи"

Сергей Снегирев - предприниматель, который не смог остаться в стороне. Он подвозит беженцев на следующий маршрут или помогает устроить на ночлег, собирает и передает чемоданы, а также помогает приобрести и переправить в Украину определенный транспорт - например, машины скорой помощи.

Зачем? "Есть такой сервис - ты плюешь в пробирку, отправляешь в Америку, и там тебе раскладывают твою ДНК. Кто ты, откуда и так далее. Так вот, на 98,5% я - русский, на полтора - украинец. Возможно, это как-то подтолкнуло, - шутит Сергей, продолжая:

- Я не знаю, я - неравнодушный человек. То есть, честно говоря, непонятно, как не помогать, потому что это какое-то просто бездонное море, которое требуется вычерпать. (...)

Я могу себе позволить где-то вырваться иногда вечером, иногда днем, иногда в выходной, иногда еще как-то и что-то полезное сделать. Просто, знаете, как муравьи в муравейник тащат какую-то крупиночку помощи, успел притащить - прекрасно".

Лично он никогда не сталкивался с критикой того, что "помогает беженцам вместо того, чтобы своим помогать", но проблема эта ему знакома и во многом понятна. "Это отношения пасынка и мачехи, когда ты весь такой неродной, а тут еще взяли какого-то там, не знаю, котенка пригрели или еще какого-нибудь чужого мальчика. А ты такой, а меня чего? Обидно и очень сложно в этот момент проявить эмпатию. А еще к этому добавляем весь удар любого рода пропаганды. А еще - это же не сегодня появилось, что у нас такие отношения установились".

С другой стороны, по мнению Сергея, все негации сконцентрированы в социальных сетях - на деле люди в большинстве своем готовы помогать. "И вот ты приводишь беженца, тебе открывают дверь, и ты понимаешь, что это просто обычный человек, который живет просто где-то недалеко от центра, там какая-нибудь улица Стабу или Пушкина, или еще что-нибудь. Просто взяла, вычистила две комнаты у себя, легла на диван в кухне, а две комнаты отдала людям. Она берет там, например, только мам с детьми, потому что без этого их можно попытаться куда-то заселить, но это не классные условия, к сожалению. И вот просто и каждую ночь она их к себе берет. То есть ты как бы к ней уже несколько раз привозишь, ты понимаешь, что ты ее сейчас встретил, а она до этого месяцами это делала. А кто-то берет людей, везет в Елгаву и их заселяет, кто-то - к себе.

То есть это настолько - слезы на глаза действительно наворачиваются от того, как это здорово. Потом, правда, за ними наворачиваются еще в 10 раз больше от того, что эти люди тебе расскажут", - одной из историй поделился Сергей.

Подробнее смотрите в видео! 

Как помочь Young Folks LV?

- Подпишитесь на Young Folks LV в социальных сетях, напишите им и предложите свою помощь. Вам предложат заполнить заявку.

Помощь нужна по разным направлениям:

  • можно волонтерить на вокзале по сменам;
  • можно помогать онлайн - бронировать гостиницы или искать, куда селить беженцев;
  • можно быть водителем и подвозить из точки А в точку Б, помогая мамам с детьми и пожилым людям;
  • можно принести чемоданы на Рижский автовокзал;
  • и все еще - принести 0,20 евро на туалет.

И самый очевидный способ - перечислить деньги.

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