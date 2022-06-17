Сергей Лавров - Би-би-си: "Меня глаза Запада не интересуют вообще"

"Мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть"

Корреспондент Би-би-си процитировал слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, сказанные в мае. Она заявила, что в селе Ягодное в Черниговской области российские военные 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы без туалета и почти без воды, 10 пожилых людей умерли.

"Это борьба с нацизмом?" - спросил корреспондент Би-би-си.

"Вы знаете, к сожалению, международные чиновники, включая верховного комиссара по правам человека, включая - к огромному моему сожалению - генерального секретаря ООН, и многих других представителей Организации объединенных наций подвержены давлению Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад", - ответил Лавров.

"То есть получается Россия опять белая и пушистая?" - спросил журналист.

"Нет, Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть", - ответил министр.

Как рассказывала Би-би-си, Ягодное находится в 140 км к северу от Киева под Черниговом и недалеко от границы с Беларусью. Село находилось под контролем российской армии почти месяц. Когда военные вошли в село, они забрали мужчин, женщин и детей из домов, угрожая им оружием, и отвели в подвал местной школы, где продержали четыре недели.

Розенберг и Лавров ФОТО: BBC

"А вы считаете, у вас независимый суд?"

9 июня суд в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, признав их виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Все трое - военнослужащие вооруженных сил Украины, подписавшие контракты еще до начала российского вторжения.

"В глазах Запада Россия несет ответственность за судьбу этих людей. Вы не считаете, что..." - начал задавать вопрос журналист Би-би-си.

"Нет, - не дожидаясь конца вопроса ответил министр иностранных дел России. - Слушайте, меня глаза Запада не интересуют вообще. Меня интересует только международное право. По международному праву наемники не являются комбатантами. Поэтому что у вас в глазах, откровенно говоря, не имеет значения".

"Они не наемники. Они служили в украинских вооруженных силах", - парировал Розенберг.

"Это должен определить суд", - сказал Лавров. На вопрос, считает ли он суд в ДНР независимым, он ответил: "Я убежден, что там независимый суд. А вы считаете, у вас [в Великобритании] независимый суд?"

"Ну давайте, ставьте!"

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях России и Британии, Лавров заявил, что "по-моему, там уже нет никакого поля для маневра в этих отношениях". "Потому что и [премьер-министр Борис] Джонсон, и [министр иностранных дел Лиз] Трасс заявляют публично: мы должны победить Россию, мы должны поставить Россию на колени. Ну давайте, ставьте!" - добавил он.

На вопрос, как Лавров видит Великобританию сейчас, тот ответил: "Страна, которая пытается в очередной раз принести в жертву интересы своего народа амбициям политиков, которые думают только о следующих выборах и больше ни о чем".

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