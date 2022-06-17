Муйжниеце: предложение LIZDA об изменениях в нагрузке требует тысячи новых учителей

Политик отзывается на требование о выравнивании рабочей нагрузки педагогов, предусматривающих, чтобы 60% от рабочей нагрузки учителя составляют уроки, а 40% от рабочей нагрузки - подготовка уроков и другие обязанности. Она еще раз отметила, что для введения такого порядка в Латвии потребуется еще не менее 4000 педагогов.

Во время встречи, прошедшей вчера, руководство LIZDA изложило свои требования о балансировании нагрузок педагогов и разработке графика роста зарплат, в свою очередь Министерство образования и науки выслушало возражения нескольких партнеров.

Несмотря на то, что профсоюз обещал организовать пикет 6 сентября, стороны договорились встретиться в понедельник на более широком собрании, в котором примут участие представители Министерства образования, Министерства финансов, Бюро премьера, LIZDA, Латвийской ассоциации руководителей образования и Союза самоуправлений Латвии.

Говоря о требование изменить распределение рабочей нагрузки, Муйжниеце подчеркнула, что на данный момент уже реализуются и планируются несколько решений, которые способствуют сбалансированности нагрузки, например, оптимизация школьной сети и планы по перераспределению нагрузки в разрезе учебных лет.

Муйжниеце подчеркнула, что LIZDA не является единственным партнером, с которым надо дискутировать о вопросах отрасли. Компромисс возможен, когда все вовлеченные стороны приходят к рациональным и конструктивным идеям и предложениям.