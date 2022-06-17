"Евровидение-2023" пройдет не в Украине
Европейский вещательный союз (EBU) объяснил свое решение тем, что на территории Украины сейчас небезопасно.
Европейский вещательный союз (EBU) объяснил свое решение тем, что на территории Украины сейчас небезопасно.
Правила "Евровидения" гласят, что конкурс проводят в стране, чей исполнитель одержал победу. Напомним, что первое место в этом году получила украинская группа Kalush Orchestra. Ранее сообщалось, что "Евровидение-2023" состоится не в Украине, написано на сайте EBU.
"Стало общеизвестной традицией, что победитель "Евровидения" принимает конкурс в следующем году при условии соблюдения определенных критериев. Учитывая продолжающуюся войну после российского вторжения в страну-победительницу этого года, EBU провел полную оценку и технико-экономическое обоснование со сторонними специалистами, в том числе по вопросам безопасности. После объективного анализа руководящий совет "Евровидения" с глубоким сожалением пришел к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности, необходимые вещателю для проведения конкурса "Евровидение" в соответствии с правилами "Евровидения", не могут быть обеспечены Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (UA:PBC)", - сказано в сообщении EBU.
Теперь Европейский вещательный союз начнет переговоры по проведению конкурса с Великобританией, занявшей второе место.
Галерея: Финал "Евовидения-2022"
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