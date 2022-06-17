"Евровидение-2023" пройдет не в Украине

Правила "Евровидения" гласят, что конкурс проводят в стране, чей исполнитель одержал победу. Напомним, что первое место в этом году получила украинская группа Kalush Orchestra . Ранее сообщалось, что "Евровидение-2023" состоится не в Украине, написано на сайте EBU.

"Стало общеизвестной традицией, что победитель "Евровидения" принимает конкурс в следующем году при условии соблюдения определенных критериев. Учитывая продолжающуюся войну после российского вторжения в страну-победительницу этого года, EBU провел полную оценку и технико-экономическое обоснование со сторонними специалистами, в том числе по вопросам безопасности. После объективного анализа руководящий совет "Евровидения" с глубоким сожалением пришел к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности, необходимые вещателю для проведения конкурса "Евровидение" в соответствии с правилами "Евровидения", не могут быть обеспечены Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (UA:PBC)", - сказано в сообщении EBU.