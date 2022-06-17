Рижская дума не разглашает как будет сносить памятник в парке Победы

Сегодня в Рижской думе состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждался ход дальнейшей работы, сообщили агентству LETA в самоуправлении. На заседании обсуждались как методы демонтажа, так и сроки, но с учетом того, что это также вопрос национальной безопасности, самоуправление не предоставляет более подробной информации о процессе демонтажа.

"Вчера Сейм одобрил законопроект о запрете на экспонирование в Латвии объектов, прославляющих советский и нацистский режимы. Им предусмотрен демонтаж советского памятника в парке Победы к 15 ноября. Дата была известна ранее, поэтому Рижское самоуправление уже приступило к работе по подготовке демонтажа и консультациям с ответственными учреждениями и вовлеченными предприятиями", - отмечает исполнительный директор города Риги Янис Ланге.

Как сообщалось, Сейм вчера в окончательном чтении принял закон "О запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", которым предусмотрено, что прославляющие тоталитарные режимы объекты подлежат демонтажу до 15 ноября.

Законом предусмотрен снос памятника в парке Победы. Подземная часть должна быть демонтирована до 30 июня 2023 года.