Мужчина долгое время насиловал дочь своей сожительницы; теперь его ждет суд

В августе прошлого года полиция получила информацию о том, что в Лиепае молодая девушка подверглась сексуальному насилию со стороны бывшего бойфренда своей матери.

Полиция Курземе возбудила уголовное дело о сексуальных действиях в отношении несовершеннолетней девочки. В настоящее время следствие по делу завершено, материалы переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

По словам Шершневой, досудебное расследование показало, что, когда девочке было семь лет, сожитель ее матери в течение двух лет подвергал ее сексуальному насилию. Мужчина, пользуясь доверием, беспомощностью и авторитетом у девушки, совершал половые акты для удовлетворения своего полового влечения, и находился в физическом контакте с телом жертвы.

Сексуальное насилие над потерпевшей имело место в течение длительного периода времени и совершалось по месту жительства в Лиепае. Когда отношения матери девушки с сожителем оборвались, преступление не продолжилось. Девушка хранила молчание о насилии несколько лет после того, как оно произошло, пока не рассказала об этом матери. Мужчину задержали и заключили его под стражу на время следствия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, а именно за ряд уголовных правонарушений, таких как действия сексуального характера с целью удовлетворения полового влечения, совершенные в результате беспомощности потерпевшего, или в отношении потерпевшего, не достигшего 16-летнего возраста, за анальный или оральный акт или удовлетворение полового влечения неестественным способом, а также за изнасилование лица, не достигшего 16-летнего возраста

Наиболее суровым наказанием за такие правонарушения является пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

В полиции объясняют, что в основном дети не рассказывают о том, что с ними произошло, но если ребенок все же доверяет и рассказывает о подобном случае хотя бы одному родственнику или знакомому, полиция призывает сразу обратиться к специалистам, которые продолжат работу с ребенком, чтобы он получил психологическую помощь.

Государственная полиция напоминает, что никто не может быть признан виновным, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом.