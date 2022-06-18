Статус кандидата на вступление в ЕС для Украины: на каких условиях

Почему при этом Еврокомиссия воздержалась от рекомендации признать Грузию страной-кандидатом на вступление в ЕС? Фон дер Ляйен пояснила это в своем вступительном слове: "Грузия разделяет те же стремления и потенциал, как и Украина и Молдова. Ее заявка имеет сильные стороны, прежде всего, ориентацию на рыночную экономику с сильным частным сектором. Для достижения успеха страна теперь должна объединиться политически, чтобы определить четкий путь к структурным реформам и в Евросоюз".

Глава ЕК имела в виду политический кризис в Грузии после парламентских выборов 2020 года, поставивший под сомнение функционирование в стране парламентской демократии. "Существует срочная необходимость устранить эту политическую поляризацию и усилить демократический контроль", - говорится в заключении ЕК по Грузии. В нем предложено 12 условий, либо же "приоритетов" - если Тбилиси их выполнит, то после этого Еврокомиссия рекомендует предоставить и Грузии статус кандидата.

В Еврокомиссии указывают на достижения Украины на пути в ЕС

"Мы все знаем, что украинцы готовы умирать за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили вместе с нами в европейской мечте", - отметила фон дер Ляйен. В своем выступлении она много внимания уделила достижениям Украины на пути в ЕС. Отдельно она похвалила реформы децентрализации и цифровизации, а также указала на то, что избирательная система доказала, что она честная и свободная.

Урсула фон дер Ляйен ФОТО: DW

"Стабильность украинских (государственных. - Ред.) институций была в полной мере продемонстрирована с начала российского вторжения, потому что власти продолжили работать на всех уровнях. В общем, по политическим критериям Украина хорошо продвинулась в достижении стабильности институций, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека, а также уважение и защиту меньшинств", - отмечается в заключении.

Еврокомиссия отметила и общую макроэкономическую стабильность. При этом способность Украины выдерживать конкурентное давление в ЕС - а это один из критериев членства - будет зависеть от послевоенного восстановления и инвестиций. Также в ЕК указали на то, что Киев имплементировал "беспрецедентную" часть европейского законодательства, хотя в некоторых секторах успехи больше, чем в других.

Семь реформ, которых Еврокомиссия ожидает от Украины

Однако далеко не все идеально в прогрессе Киева на пути в Евросоюз. "Мы, конечно же, знаем, что необходимо проводить дальнейшую работу", - отметила фон дер Ляйен. И Еврокомиссия сформулировала семь заданий, которые Киеву надо выполнить.

Первые два касаются судебной реформы, в частности, процедуры отбора судей Конституционного суда. Еще два - в разделе борьбы с коррупцией. Речь идет, например, о завершении назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро, а также о вынесении обвинений и приговоров коррупционерам, прежде всего, среди высокопоставленных лиц.