Истек ли срок службы вашего дымового датчика и как это проверить

Когда менять датчик?

По словам Пошлина, обязательная маркировка дымового датчика должна содержать дату производства или номер партии и информацию о рекомендованном производителем времени замены устройства (то есть срок службы). Точные данные об условиях использования и сроке службы прибора должны быть приведены в инструкции по эксплуатации. Каждый производитель должен сертифицировать датчик, чтобы получить разрешение на его продажу в Европейском союзе – на нем должна быть маркировка CE и EVS-EN 14604:2005, а также название импортера или производителя. Если хотя бы чего-то из этого нет, датчик срочно надо заменить. По данным Спасательного департамента, на необходимость поменять датчик указывает и изменение чувствительности прибора – если он срабатывает, когда не надо, или наоборот, срабатывает гораздо медленнее, чем должен.

Исправность дымового датчика можно проверить с помощью аэрозоля SmokeSabre, работающего на водяном пару: распылите на датчик искусственный дым, и вы узнаете, сработает ли прибор. Благодаря телескопической трубе это безопасно для датчика, так как вы не поднесете тестер слишком близко к устройству и на нем не останется конденсат от остатков газа, который может испортить датчик. И все же обязательно следуйте инструкции по эксплуатации, чтобы не сломать свой датчик.

Что надо учесть при покупке датчика?

При покупке датчика стоит помнить, что дешевое устройство может оказаться некачественным. В первую очередь следует учитывать дату производства прибора: если датчик произведен за года до покупки, он подходит, а более старые уже лучше не приобретать. "Важно обратить внимание на то, что срок службы отсчитывается от даты производства. В магазине может продаваться устройство со скидкой, которое лежит там уже какое-то время, а значит, часть срока службы уже прошла, – сказал Пярьяла. – Поэтому еще в магазине надо проверить, когда был сделан датчик – это указано на наклейке на обратной стороне прибора".

Умный датчик надежнее

Как и любое другое электронное устройство, дымовой датчик может сломаться. "Поэтому было бы неплохо иметь дома датчик, передающий информацию. Локальный дымовой датчик бесполезен, если вы уйдете в магазин или будете косить во дворе траву – толк от него будет только в том случае, если кто-то есть дома. А умный датчик дыма и угарного газа поможет, даже если вы не дома, к тому же он сам сообщит, если у него разрядится аккумулятор или произойдет какая-либо поломка", – сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Основные рекомендации, как обеспечить исправность устройства:

нажатие на тестовую кнопку позволяет проверить, работают ли батарейка, электроника и звуковая система датчика;

проверить исправность датчика можно с помощью тестового аэрозоля;

меняя батарейку, проверьте, когда истекает срок службы прибора;

проверьте датчики у своих бабушек-дедушек;

датчик с истекшим сроком годности или неисправный датчик следует заменить при первой возможности.