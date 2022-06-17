Сб, 18.06.2022
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Глава Калининградской области: Литва запретила транзит санкционных товаров по железной дороге

Товарный поезд ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

Литва закрывает железнодорожный транзит в Калининградскую область для товаров, попавших под европейские санкции, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с нуля часов завтрашнего дня [18.06.2022] они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов России большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции", - сказал Алиханов.

Из официального письма литовской грузовой железнодорожной компании LTG Cargo следует, что компания получила разъяснения Европейской комиссии, согласно которым,

даже если подсанкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно должна быть запрещена.

"И нас просто поставили сегодня перед фактом, что с завтрашнего дня эти грузы не принимаются к перевозке. По нашим оценкам, мы не завершили пока анализ, это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами Российской Федерации. Это в том числе стройматериалы, цемент, металлы, целый ряд других важных и для строительства, и для производства [материалов], готовая продукция, которая вывозилась с нашей территории. Это потребует сейчас от нас срочной постановки на линию Усть-Луга - Балтийск новых судов", - сказал губернатор.

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