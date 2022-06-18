Сб, 18.06.2022
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Сергей Лавров, глава МИД России

Песков опроверг сообщения об отказе Токаева от российского ордена

Касым-Жомарт Токаев в Санкт-Петербурге ФОТО: Dmitri Lovetsky/AP Photo/picture alliance

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от российского ордена Александра Невского. "Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было", - сказал представитель Кремля в комментарии изданию "Подъем" в субботу, 18 июня.

Ранее в субботу казахстанский политолог Ербол Едилов сообщил со ссылкой на несколько источников, что президент Казахстана отказался принять орден, которым накануне его предложили наградить российские власти. В качестве причины называлось то, что Токаев решил не принимать отечественных и зарубежных наград до завершения его президентских полномочий. Эту информацию изданию Tengrinews подтвердили в пресс-службе главы государства.

Казахстан не планирует признавать "квазигосударственные" "ДНР" и "ЛНР"

Касым-Жомарт Токаев 17 июня принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он появился на сцене вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе своего выступления Токаев заявил, что Казахстан не собирается признавать "независимость" самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР"), назвав их "квазигосударственными территориями".

"Если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - пояснил казахстанский лидер.

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