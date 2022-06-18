Песков опроверг сообщения об отказе Токаева от российского ордена

Ранее в субботу казахстанский политолог Ербол Едилов сообщил со ссылкой на несколько источников, что президент Казахстана отказался принять орден, которым накануне его предложили наградить российские власти. В качестве причины называлось то, что Токаев решил не принимать отечественных и зарубежных наград до завершения его президентских полномочий. Эту информацию изданию Tengrinews подтвердили в пресс-службе главы государства.

Казахстан не планирует признавать "квазигосударственные" "ДНР" и "ЛНР"

Касым-Жомарт Токаев 17 июня принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он появился на сцене вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе своего выступления Токаев заявил, что Казахстан не собирается признавать "независимость" самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР"), назвав их "квазигосударственными территориями".

"Если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - пояснил казахстанский лидер.