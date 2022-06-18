В Адажи пожар уничтожил жилой дом

Вызов на пожар на улице Пляву был получен в 6:05. На месте событий пожарные констатировали, что открытым пламенем горит крыша двухэтажного жилого дома площадью 250 кв. метров и второй этаж площадью 50 кв. метров.

В 7:20 этот пожар был локализован, работы по тушению продолжились.

В свою очередь в пятницу в 13:42 был получен вызов на улице Вайделотес в Риге, где в пятиэтажном жилом доме ощущалось задымление. На месте происшествия было констатировано, что в квартире на первом этаже пригорела оставленная на сковороде без присмотра еды. Дымом отправился человек, которого передали медикам.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 63 вызова - 22 на пожары, в том числе на два лесных пожара, 31 - на спасательные работы, а 10 вызовов оказались ложными.