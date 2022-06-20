Манижа: "Никто никогда не сможет отнять у меня право петь"

Певица указала, что с начала войны в Украине она была в РФ и никуда не собирается уезжать. Единственный раз она была в столице Франции - это когда ездила навестить сестру. Статьи, которые распространили некоторые СМИ, Манижа назвала заказной ложью.

После этого был отменен концерт Манижи в Петербурге. Артистка не понимает, почему она не имеет права на свое мнение. Напомним, Манижа высказывается против войны в Украине. Дело в том, что она не по наслышке знает, что это такое - певица пережила гражданскую войну в Таджикистане (1992-1997).

"Я ходила без паспорта. Без гражданства... Как я могу поддерживать то, что рождает бесчисленное количество беженцев... Все, кто пытается отменить... Концерты отменяются... Пускай. Мне не страшно... Никто никогда не сможет отнять у меня право петь, мыслить и делать то, что я делаю", - сказала Манижа.

Артистка заметила, что в конкурсе "Евровидение" музыка тесно соприкасается с политикой. Она также вспомнила, как крупный лейбл предлагал ей свою поддержку в обмен на создание антивоенных композиций. Для Манижи очень важна свобода. Она независимый артист. Певица привыкла к тому, что никто ей не указывает, как она должна петь. Манижа подчеркнула, что она не боится за свою карьеру и ей не страшно за свое будущее.

Напомним, после военного вторжения РФ на территорию Украины Манижа написала в Instagram: "Это то утро, когда ты жалеешь о том, что проснулся. Не понимаешь, куда идти, кому помочь. Сижу на краю кровати и плачу. Плачу потому, что это не мой выбор. Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов".

"Россия и Украина - это не просто две страны. Мы - родные. Любая война между нами - братоубийственная", - добавила она.

Видео: Интервью с Манижей