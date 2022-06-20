В Латвию вернулась женщина, которая 30 лет жила в Афганистане без паспорта

Министр иностранных дел в Twitter поместил фотографию из Рижского аэропорта и поблагодарил коллег из Министерства иностранных дел, а также Управление по делам гражданства и миграции.
Ранее сообщалось, что Сандра Биндемане-Мохаммед 30 лет назад покинула родину, чтобы отправиться с мужем в Афганистан. Муж уже три года как умер, и после прихода к власти радикальной группировки "Талибан" женщина в стране чувствовала себя под угрозой - хотела вернуться в Латвию. Но у нее не было паспорта.
Женщина жила во временном доме, в северном городе Афганистана, Мазари-Шариф, в 300 км от столице страны, Кабула. В одной комнате жило восемь человек.
Вместе с Сандрой жили ее дети: дочки Шакила и Кристина, сыновья Закир и Зикрьо, а также ее внуки.
В Афганистан Сандра уехала в 1991 году, вслед за мужем Сабиром, с которым познакомилась в Риге - он учился в милицейской школе.
"Много раз муж хотел отправить меня обратно, но такой возможности не было. Тогда сказал: получу свою пенсию, и вместе поедем. Пенсию не получил. Умер", - рассказывала Сандра.
Главной проблемой для Сандры были документы. Из Латвии она уехала с паспортом СССР, который, как она говорит, сгорел в пожаре. Документов независимой Латвии у не не было.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!