В Латвию вернулась женщина, которая 30 лет жила в Афганистане без паспорта

Министр иностранных дел в Twitter поместил фотографию из Рижского аэропорта и поблагодарил коллег из Министерства иностранных дел, а также Управление по делам гражданства и миграции.

Sandra Bindemane-Muhameda ar ģimeni šodien ieradās Latvijā, paldies kolēģiem no @arlietas un @IeM_PMLP



Esam arī palīdzējuši lielai daļai NBS afgāņu palīgiem ar ģinenēm izceļot no 🇦🇫



Afganistānā bez pases dzīvojoša latviete: Gribu atgriezties mājās: https://t.co/Ipt4DQWoeQ pic.twitter.com/XGtUdEIXKH — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 20, 2022

Ранее сообщалось, что Сандра Биндемане-Мохаммед 30 лет назад покинула родину, чтобы отправиться с мужем в Афганистан. Муж уже три года как умер, и после прихода к власти радикальной группировки "Талибан" женщина в стране чувствовала себя под угрозой - хотела вернуться в Латвию. Но у нее не было паспорта.

Женщина жила во временном доме, в северном городе Афганистана, Мазари-Шариф, в 300 км от столице страны, Кабула. В одной комнате жило восемь человек.

Вместе с Сандрой жили ее дети: дочки Шакила и Кристина, сыновья Закир и Зикрьо, а также ее внуки.

В Афганистан Сандра уехала в 1991 году, вслед за мужем Сабиром, с которым познакомилась в Риге - он учился в милицейской школе.

"Много раз муж хотел отправить меня обратно, но такой возможности не было. Тогда сказал: получу свою пенсию, и вместе поедем. Пенсию не получил. Умер", - рассказывала Сандра.

Главной проблемой для Сандры были документы. Из Латвии она уехала с паспортом СССР, который, как она говорит, сгорел в пожаре. Документов независимой Латвии у не не было.