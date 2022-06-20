Пн, 20.06.2022
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Алвис Херманис, худрук Нового Рижского театра

В Латвию вернулась женщина, которая 30 лет жила в Афганистане без паспорта

В Латвию вернулась женщина, которая 30 лет жила в Афганистане без паспорта ФОТО: @edgarsrinkevics/Twitter

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в понедельник, 20 июня, в Латвию с семьей приехала Сандра Биндемане-Мохаммед - женщина, которая 30 лет жила в Афганистане без паспорта и хотела вернуться в Латвию.

Министр иностранных дел в Twitter поместил фотографию из Рижского аэропорта и поблагодарил коллег из Министерства иностранных дел, а также Управление по делам гражданства и миграции.

Ранее сообщалось, что Сандра Биндемане-Мохаммед 30 лет назад покинула родину, чтобы отправиться с мужем в Афганистан. Муж уже три года как умер, и после прихода к власти радикальной группировки "Талибан" женщина в стране чувствовала себя под угрозой - хотела вернуться в Латвию. Но у нее не было паспорта.

Женщина жила во временном доме, в северном городе Афганистана, Мазари-Шариф, в 300 км от столице страны, Кабула. В одной комнате жило восемь человек.

Вместе с Сандрой жили ее дети: дочки Шакила и Кристина, сыновья Закир и Зикрьо, а также ее внуки.

В Афганистан Сандра уехала в 1991 году, вслед за мужем Сабиром, с которым познакомилась в Риге - он учился в милицейской школе.

"Много раз муж хотел отправить меня обратно, но такой возможности не было. Тогда сказал: получу свою пенсию, и вместе поедем. Пенсию не получил. Умер", - рассказывала Сандра.

Главной проблемой для Сандры были документы. Из Латвии она уехала с паспортом СССР, который, как она говорит, сгорел в пожаре. Документов независимой Латвии у не не было.

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