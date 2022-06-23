Какой день лета в 2022 году лучший для свадьбы и подачи заявления? Отвечает астролог
Свадебный сезон в самом разгаре! Какая свадебная дата, согласно звездам, станет самой идеальной для бракосочетания? Отвечает латвийский астролог Наталия Бушурова.
Свадебный сезон в самом разгаре! Какая свадебная дата, согласно звездам, станет самой идеальной для бракосочетания? Отвечает латвийский астролог Наталия Бушурова.
Наиболее благоприятным временем для вступления в брак и для подачи заявления в ЗАГС является растущая фаза Луны (29.06-13.07), поскольку это идеальный период для запуска нового, с хорошим потенциалом развития, отмечает астролог.
В период убывающей фазы Луны (с вечера 13.07 до 28.07, а также 12.08-27.08) в брак могут вступать пары, долго живущие вместе - те, для кого официальная регистрация - это логическое продолжение (завершение) определенного этапа жизни.
Даты, которых следует избегать всем: последние три дня перед Новолунием (26, 27, 28 июля и 24, 25, 26 августа).
Конец июня астролог отмечает как "очень неплохой период для бракосочетаний", ведь 29.06 состоится Новолуние в семейном и "одомашненном" знаке Зодиака - Раке.
Итак, Наталия приводит самые благоприятные дни для регистрации брака и подачи заявления, согласно звездам:
В июле:
В августе:
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