Истребители НАТО перехватили цели над Балтикой

В понедельник во второй половине дня дежурная пара истребителей JAS-39 ВВС Чехии поднялась в небо с авиабазы Шяуляй для перехвата воздушной цели над Балтикой с целью ее последующей идентификации. Полет происходил на сверхзвуковой скорости.

Скоростной режим был обусловлен необходимостью скорейшего распознавания цели и обеспечения защиты воздушного пространства. Поэтому сегодня на северо-западе Эстонии можно было услышать громкие звуки, похожие на взрывы.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии охраны воздушного пространства самолеты размещены на авиабазе Шяуляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии.