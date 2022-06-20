В Олайне из-за безответственности жителей будет закрыт полигон сортировки отходов

AS "Olaines ūdens un siltums" jau janvārī iedzīvotājus brīdinājis - ja netiks ievērota šķirošanas kultūra un tiks ignorēta jebkāda atkritumu šķirošanas principu ievērošana, laukumu nāksies likvidēt. Tā kā cilvēki savus paradumus nemainot, uzņēmums pieņēmis lēmumu laukumu likvidēt, norādot, ka tas nekādā veidā nav saistīts ar atkritumu izvešanas biežumu vai konteineru piepildījumu, kuru kā iemeslu dažāda veida atkritumu sajaukšanai nereti piesauc iedzīvotāji. Cilvēku rīcība esot pierādījusi, ka šķiroto atkritumu konteineros tiek samesti visi sadzīves atkritumi, būvgruži un citi attiecīgajiem šķirošanas konteineriem neparedzētie atkritumi.

АО Olaines ūdens un siltums еще в январе предупредило жителей - при несоблюдении культуры сортировки и игнорировании каких-либо принципов сортировки мусора территорию придется ликвидировать. Поскольку люди не поменяли своих привычек, компания решила закрыть площадку, отмечая, что это никак не связано с частотой вывоза мусора или заполнения контейнеров, что часто приводится населением как причина смешивания разных видов отходов. Действия людей показали, что все бытовые отходы, строительный мусор и другие отходы, не предназначенные для соответствующих сортировочных контейнеров, сбрасываются в контейнеры для сортированных отходов.

Самоуправление сообщает, что в начале июня отдел управления отходами АО Olaines ūdens un siltums приняло аналогичное решение в отношении полигона сортированных отходов VEF Baloži в Медемциемсе из-за безответственных действий людей.

Решение было основано на том, что часть населения считала эту территорию местом, куда любые отходы можно было "сдать" бесплатно, в результате чего образовались неуместные отходы в контейнерах и на обычных свалках, что создавало дополнительные расходы и дискредитировало идею сортировка мусора и достижимые цели.