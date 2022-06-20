Мартиньшу Бондарсу предъявлено обвинение в подделке документов
Прокуратура Латвии предъявила обвинение бывшему председателю Бюджетного комитета Сейма Мартиньшу Бондарсу в возможной подделке документов, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Прокуратура Латвии предъявила обвинение бывшему председателю Бюджетного комитета Сейма Мартиньшу Бондарсу в возможной подделке документов, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
По мнению прокуратуры, Бондарс, его жена Иева Бондаре и ныне покойный присяжный нотариус Лига Эглите, по предварительному сговору подделали и использовали поддельный документ, что причинило значительный вред.
В отношении нотариуса Эглите установлено правовое основание для привлечения ее к уголовной ответственности, но, учитывая смерть Эглите, уголовное дело в отношении нее частично прекращено.
На заседании мандатной комиссии Бондарс настаивал на том, что он невиновен, ничего плохого не делал и закона не нарушал. По словам Бондарса, прокуратура реализует "безубыточную стратегию", поскольку политик не видит возможности того, что депутаты могут проголосовать против его экстрадиции в предвыборный период.
Хотя у правоохранительных органов есть своя стратегия действий, политик считает "более чем странным" тот факт, что его экстрадицию потребовали за неделю до начала предвыборного периода 14-го Сейма.
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