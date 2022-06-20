Мартиньшу Бондарсу предъявлено обвинение в подделке документов

По мнению прокуратуры, Бондарс, его жена Иева Бондаре и ныне покойный присяжный нотариус Лига Эглите, по предварительному сговору подделали и использовали поддельный документ, что причинило значительный вред.

Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, временным надзором под стражей, надзором с испытательным сроком, общественными работами или штрафом.

В отношении нотариуса Эглите установлено правовое основание для привлечения ее к уголовной ответственности, но, учитывая смерть Эглите, уголовное дело в отношении нее частично прекращено.

На заседании мандатной комиссии Бондарс настаивал на том, что он невиновен, ничего плохого не делал и закона не нарушал. По словам Бондарса, прокуратура реализует "безубыточную стратегию", поскольку политик не видит возможности того, что депутаты могут проголосовать против его экстрадиции в предвыборный период.

Позже на пресс-конференции Мартиньш Бондарс заявил, что был "удивлен и расстрелян" таким поворотом событий. Ведь дело было начато давно - еще летом 2018-го года.

Хотя у правоохранительных органов есть своя стратегия действий, политик считает "более чем странным" тот факт, что его экстрадицию потребовали за неделю до начала предвыборного периода 14-го Сейма.