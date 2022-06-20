Алексей Арестович дал большое интервью украинскому журналисту

О президенте Украины Владимире Зеленском

"Зеленский в первые сутки отказался от эвакуации, несмотря на просьбы личной охраны и Запада. Когда десант высаживался на Гостомель, у нас была информация, что следующий десант садится на Печерск. Зеленский сказал: Я возьму в руки автомат и буду воевать. Хоть 10 десантов здесь высаживайте, я никуда не уеду".

О потерях украинской армии

"Приблизительно под 10 тысяч убитыми. Ранеными примерно один к трем, то есть около 30 тысяч, но нужно понимать что 96-98% раненых возвращают обратно в армию. То есть это не те раненые, которые инвалидами остаются навсегда".

О возможном ударе по Крымскому мосту

"Во-первых, до Крымского моста не добьют даже HIMARS при нынешнем начертании поля боя. Во-вторых, уничтожить Крымский мост это очень сложная техническая задача. Он так сделан, что там тактическим ядерным ударом надо наносить туда, чтобы его обрушить, потому что даже прилет пяти тонн взрывчатки эту опору не разрушит до конца. А что касается полотна - оно быстро восстанавливается".

О боях за Херсон

"Наши войска, атакуя правобережный плацдарм, единственный, который остался на правом берегу, сделали на протяжении 50 км систему районов обороны, перейдя Ингулец. И удерживают его благополучно. А это очень серьезное основание для освобождения Херсона в будущем. Херсон уже виден в прицелы и бинокли, то есть уже проступают дома, все четко, 15 километров. Это не значит, что это будет уже завтра, потому что война так устроена, что 15 км можно идти год. Но тем не менее это близко".

Видео: Интервью советника президента Украины Алексея Арестовича