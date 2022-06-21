"Было украинское, стало русское". Кто и как вывозит из Украины зерно

Вывезти зерно в Украину с захваченных территорий невозможно, сетует глава Ассоциации фермеров Херсонской области Александр Гордиенко. "Какое зерно - люди не могут выехать", - восклицает он в разговоре с Би-би-си.

"Это зерно местных фермеров, [они его продали], не ворованное!" - уверял корреспондента Би-би-си краснодарский предприниматель Николай Рябыш, с которым журналист общался под видом владельца зерновозов.

В этом же уверял и другой собеседник, которому корреспондент Би-би-си позвонил в рамках этого же эксперимента.

"Это зерно нашего подразделения, никто его не ворует, никто не крадет. До 2014 года был большой холдинг в Крыму и там [на материке], все было частью Украины, потом он разделился. Был русско-украинский, теперь он уже русский", - довольно засмеявшись в конце, рассказал Игорь Атращенко, который обещал военное сопровождение для зерновозов.

После нескольких уточняющих вопросов он признался, что речь идет якобы о крупнейшем крымском производителе молочных продуктов - "Новаторе" из Джанкоя. В "Новаторе" не ответили на запрос Би-би-си.

Цены, которые предлагают фермерам, могут быть существенно ниже рыночных, рассказал Би-би-си предприниматель из Запорожской области. "В последний раз [мне] предлагали 210 долларов за тонну подсолнечника. А до войны цена была почти 600 долларов", - говорит он.

"Думаю, что тех, кто готов сотрудничать с оккупантами, не разоряют", - говорит мелитопольский предприниматель Михаил Кумок, знакомый со многими фермерами. Он владел газетой и сайтом "Мелитопольские ведомости", но сотрудничать с Россией отказался и закрыл оба ресурса.

О том, что происходит с теми фермерами, которые, как и Кумок, не идут на сотрудничество, рассказал предприниматель из Запорожской области.

"Я прожил в оккупации больше месяца, а потом уехал. Фермеров начали по подвалам таскать. Особенно тех, кто с проукраинской позицией. Так что подумал, что и меня скоро "упакуют", поэтому решил забрать семью и уехать", - рассказал он.

На оккупированной территории у него остались зерновозы и зернохранилища, в которых другие фермеры могли оставить свой урожай. Везде стояли камеры наблюдения, и первое время, пока их не разбили, он наблюдал, что происходит с его бизнесом.

Вскоре к нему приехали "гости".

"В гражданском были двое и трое военных. Они вошли, изучили всю территорию. Через час-два приехали другие военные, тоже пробежались по базе, посмотрели-посмотрели и уехали. А ночью уже приехали люди в гражданском, разбили камеры, все на свете разбили", - рассказывает он и сетует, что у него вывезли около 600-700 тонн семян подсолнечника и забрали документы на технику.

Зерновозы пока еще стоят на базе, но, опасается фермер, скоро их могут забрать и использовать в вывозе украинского зерна.

Разбитая российская военная техника в поле в Черниговской области ФОТО: BBC