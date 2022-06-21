Ограничение российского транзита Литвой: посла ЕС вызвали в МИД России

"Насколько я знаю, завтра [во вторник] Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку, и ему будут выставлены соответствующие условия", - заявил в интервью RT губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, Россия предпримет ответные меры в связи с блокадой.

"Давайте смотреть на карту. Откровенно - без российского транзита прибалтийским портам просто придет конец. Ответных мер может быть огромное количество", - сказал он.

Привыкшие к угрозам со стороны России официальные лица в Вильнюсе восприняли предупреждения Москвы в основном как бахвальство, комментирует ситуацию New York Times.

"Российские угрозы нас не особенно беспокоят, - отметил Лауринас Кащюнас, председатель комитета литовского парламента по национальной безопасности и обороне. - У Кремля очень мало вариантов ответных мер".

Как сообщает Русская служба ВВС, военный ответ России, по его мнению, крайне маловероятен, поскольку Литва является членом НАТО. Если бы это было не так, Москва, вероятно, рассмотрела бы такую возможность, считает Кащюнас.

Официального подтверждения вызова посла от российского МИД пока не было, отмечает издание.

Напомним, временная поверенная в делах Литвы была вызвана в МИД России по вопросу грузового транзита в Калининградскую область. Поверенной в МИД РФ заявили, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право "на действия по защите своих национальных интересов".

Член Совета Федерации России Андрей Клишас заявил, что попытка установления транспортной блокады Калининградской области является "нарушением суверенитета России".

"Это может стать основанием для очень жестких и абсолютно законных действий", - считает Клишас.

В свою очередь глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что запрет на транзит продукции из стали и черных металлов между основной территорией России и Калининградской областью РФ через Литву - это не решение Литвы, а санкции Евросоюза в отношении России.