"Домой в Европу!" В Тбилиси прошла масштабная акция в поддержку европейской интеграции Грузии

Несмотря на заявления о готовящихся провокациях, акция, которую завершило символическое шествие с проспекта Руставели на площадь Европы, прошла мирно. Многие участники пришли на акцию с малолетними детьми. Мобилизованные на прилегающих улицах полицейские выглядели расслабленными, шутили и даже попивали кофе.
Историческое решение
Шансы, что принятое в Брюсселе решение по поводу предоставления статуса кандидата в Евросоюз Грузии будет отличаться от рекомендации Еврокомиссии, по мнению аналитиков, невысокие.
Они предупреждают, что Грузия может остаться в аутсайдерах "Ассоциированного трио" ( формат сотрудничества трех стран и ЕС) и призывают к незамедлительному выполнению 12 условий, о которых говорится в заключении Еврокомиссии.
В правительстве между тем акцентируют внимание на рекомендации предоставить Грузии перспективу вступления в ЕС в заключении Еврокомиссии.
Глава правительства Ираклий Гарибашвили назвал заключение "историческим", отметив, что такая рекомендация появилась впервые.
"Я поздравляю каждого грузина с этим историческим решением", - заявил премьер.
Предоставление статуса кандидата Молдове и Украине он назвал "поощрительным авансом" этим странам, связав это с тяжелым положением в этих странах и отметив, что от них тоже требуют проведения целого ряда реформ.
При этом все достижения, связанные с европейской интеграцией Грузии - это заслуга "Грузинской мечты" и ее основателя Бидзины Иванишвили, отметил премьер.
Между тем именно Бидзина Иванишвили, по мнению критиков властей, является главным препятствием не только на пути к выполнению условий для получения статуса кандидата, но и европейского будущего Грузии.
Деолигархизация
Бидзина Иванишвили сегодня не занимает никакой официальной политической должности., но многие считают, что он по-прежнему стоит за ключевыми решениями властей.
Оппозиция обвиняет его в единоличном и неформальном управлении страной. Здесь акцентируют внимание на пункте о "деолигархизации" - одном из двенадцати условий в заключении Европейской комиссии.
По мнению председателя оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, это главный и самый проблемный вопрос для "Грузинской мечты".
По его словам, правящая партия постарается добиться того, чтобы решение 24 июня в Брюсселе было еще более тяжелым для Грузии, чем заключение Еврокомиссии.
"Их целью было устранение нас вообще с пути европейской интеграции и получение отказа со стороны Европейской комиссии без всяких условий", - сказал оппозиционер на брифинге после того, как было обнародовано заключение Европейской комиссии.
В "Едином национальном движении" - крупнейшей оппозиционной партии Грузии - назвали 17 июня тяжелым днем для Грузии, а отказ в статусе кандидата Грузии - результатом целенаправленной антигосударственной политики и "саботажа" европейской интеграции со стороны властей.
Ранее Европейский парламент призвал рассмотреть возможность введения персональных санкций против Иванишвили, выразив обеспокоенность по поводу его деструктивной роли в политике и экономике Грузии и контроля над правительством.
В правящей партии с такой оценкой не согласны. Здесь говорят, что Иванишвили бизнесмен и филантроп, а олигархи - это представители прежних властей, в том числе и ныне заключенный экс-президент Михаил Саакашвили.
Между тем Иванишвили назван главной проблемой на пути в ЕС и в народном манифесте, который зачитал на акции в Тбилиси один из лидеров движения "Позор" Шота Дигмелашвили.
Организаторы акции заявили о создании нового народного движения для защиты европейской интеграции Грузии и борьбы с олигархическим правлением.
Следующую акцию они анонсировали 24 июня - в день, когда в Брюсселе будет принято окончательное решение по поводу предоставления статусов кандидата трем странам.