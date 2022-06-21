"Домой в Европу!" В Тбилиси прошла масштабная акция в поддержку европейской интеграции Грузии

Окончательное решение по поводу предоставления статуса кандидатов европейские лидеры, как ожидается, примут на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

17 июня Европейская комиссия представила свои заключения по поводу заявок трех стран.

Еврокомиссия выступила с рекомендацией предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а Грузии предоставить статус только после выполнения ряда условий.

"Сценарий беспорядков"

"Нам, к сожалению, не дают статус кандидата в ЕС, но это не вина простых граждан или то, что мы что-то не сделали. Это не сделало наше правительство, которое должно было донести наш выбор и голос до Еврокомиссии, и ясно сказать, что народ Грузии твердо поддерживает вступление в НАТО и ЕС и против российской оккупации", - говорит одна из участниц акции Нана Анчабадзе.

Организаторы призывали присоединиться к акции 20 июня всех, кто видит будущее Грузии в Европейском союзе, вне зависимости от политических симпатий.

При этом как участники акции, так и выступающие на митинге говорили о препятствовании властей европейскому выбору Грузии.

Дата акции организаторами тоже была выбрана не случайно. Три года назад, в ночь с 20 на 21 июня, правоохранители, применяя резиновые пули и слезоточивый газ, разогнали многотысячный митинг у парламента.

Тогда тысячи людей собрались в центре Тбилиси, протестуя против появления российского депутата Сергея Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента во время сессии межпарламентской ассамблеи православия.

В результате разгона пострадали более 200 человек, в том числе и журналисты.

Организаторы акции подчеркивали, что их акция будет мирной, но в правящей партии в преддверии митинга говорили о провокациях и попытках дестабилизации со стороны оппозиции.

По словам председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, тогда как первой рекомендацией Еврокомиссии было снижение поляризации, с первых же минут "радикальная оппозиция" делает все, чтобы степень поляризация выросла.

"Радикальная оппозиция использует заключение Европейской комиссии полностью для поляризации. Мы этого ожидали, у нас были прогнозы в связи с этим. У них был простой сценарий с самого начала, расчет на то, что две страны получат статус кандидата, а Грузия - нет, и после этого должен был начаться этот сценарий по беспорядкам. Первой попыткой этого будет сегодняшняя акция и конечной точкой должна быть война, которую они хотят в Грузии, хотя, конечно, ни сценарий беспорядков, ни войны не будет успешным", - заявил Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, говоря об акции 20 июня, призвал граждан "не поддаваться на провокации" и заявил, что власти никому не простят незаконных действий.