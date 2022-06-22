"Превосходство с правом на убийство". Рашизм и его корни - объясняет культуролог Марк Липовецкий

"Однако почти все эти видео — о лузерах. Мачизм или иллюзия мачизма понимаются в них как компенсация за отсутствие социального роста, за невозможность заработка и социального роста. У тебя в жизни всё плохо, но ты — мужик!".

Сейчас, во время войны, Шнур вступил в новую фазу, рассказывает Липовецкий: "С той же самой "шуткой юмора" он выдаёт песни, которые поддерживают войну и политические репрессии".

С началом войны в Украине, принесшей массовые смерти, насилие и зверства, исследователи пытаются понять, что стоит за феноменом русского фашизма. Сам фашизм хорошо изучен, определены его признаки (14 признаков фашизма Умберто Эко). В России пока всё сложнее.

"В современной России мы не видим такой чётко оформленной идеологии, пока нет тотальной милитаризации общества", — объясняет Липовецкий, изучающий только культурные, а не политические корни и элементы явления "рашизм", в том числе — как современный российский кинематограф и литература "работают" с нашими головами.

Липовецкий — профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке и безусловный авторитет в культурологических исследованиях России. 15 июня в Даугавпилсе он рассказывал о своих исследованиях на публичной лекции "Культурные источники рашизма" в Даугавпилсском университете. Лекцию прослушали около 100 человек.

Часть пришедших, а также комментаторов в соцсетях была не согласна даже с самим термином, вокруг которого лекция была построена:

"Рашизм — такого понятия не существует", "Как можно сравнивать с нацизмом то, что происходит сейчас"?

Запросто, говорит Липовецкий.

Для начала, рашизму, как и фашизму, свойственен этатизм — "священное значение, придаваемое государству и, как ни странно, институтам насилия".

Это хорошо видно по тематике сериалов и передач российского телевидения. И не только в последние годы, отмечает исследователь.

"Как-то так получается, что центральным героем обязательно будет сотрудник органов, причём он будет выступать в самых разных функциях — будет страдать, будет жертвой режима, но он будет и героем, вызывающим восхищение". И таких героев каждый из нас может вспомнить множество — от Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны" до бесконечных героев Андрея Смолякова и других.

"В принципе, здесь нужно говорить слово "идеология", но эта идеология очень специфическая", — отмечает Липовецкий.

Идеология эта запутанная, ей свойственны когнитивные диссонансы — способность удерживать и озвучивать противоречащие друг другу фразы и смыслы в одном мозгу и даже в одном разговоре и в одно и то же время.

Отличным примером этого Липовецкий называет отрывок из исследования Шуры Буртина на "Медузе", в котором автор, поговорив с людьми, поддерживающими войну, показывает это: