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В VUGD растет число вакансий. Не исключено, что отдельные депо временно придется закрыть

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) продолжает увеличиваться число вакансий, что может привести к ситуации, когда придется закрывать отдельные региональные структурные подразделения службы, заявил в интервью передаче "Rīta panorāma" Латвийского телевидения министр внутренних дел Кристап Эклонс, который сам еще недавно занимал должность заместителя председателя VUGD.

Как сообщает агентство LETA, министр проинформировал, что последние 30 лет удельный вес вакансий в VUGD составлял 3-6%, а сейчас вакантны 14% мест и это число продолжает расти.

Эклонс пояснил, что главной причиной большого числа вакансий является низкая зарплата,

а второстепенными причинами - рабочая среда и условия труда, а также конкуренция с другими службами, в том числе с Национальными вооруженными силами и Госпогранохраной.

На вопрос, как найти решение этой проблемы, министр отметил, что сейчас это является его главным вызовом на этой должности.

На вопрос, существует ли возможность того, что

из-за нехватки работников отдельным пожарным депо временно придется прекратить работу, Эклонс ответил, что в результате совпадения неудачных обстоятельств нельзя исключать и такую ситуацию.

Это в большей мере зависит от выделения финансирования службе в бюджете будущего года, за что Эклонс обещает бороться очень настойчиво.

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