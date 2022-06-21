В VUGD растет число вакансий. Не исключено, что отдельные депо временно придется закрыть

Как сообщает агентство LETA, министр проинформировал, что последние 30 лет удельный вес вакансий в VUGD составлял 3-6%, а сейчас вакантны 14% мест и это число продолжает расти.

Эклонс пояснил, что главной причиной большого числа вакансий является низкая зарплата,

а второстепенными причинами - рабочая среда и условия труда, а также конкуренция с другими службами, в том числе с Национальными вооруженными силами и Госпогранохраной.

На вопрос, как найти решение этой проблемы, министр отметил, что сейчас это является его главным вызовом на этой должности.

На вопрос, существует ли возможность того, что

из-за нехватки работников отдельным пожарным депо временно придется прекратить работу, Эклонс ответил, что в результате совпадения неудачных обстоятельств нельзя исключать и такую ситуацию.

Это в большей мере зависит от выделения финансирования службе в бюджете будущего года, за что Эклонс обещает бороться очень настойчиво.