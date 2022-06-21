Вт, 21.06.2022
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Анджелина Джоли, актриса

Фото и видео ⟩ Таллиннский модельер нарядила выпускниц из небогатых семей

Благотворительный проект, который задумала и воплотила в жизнь Елена Хейнсаар, получил трогательное название "Счастье в глазах". У девушек, которые отправились на выпускной в нарядах от столичного модельера, глаза действительно искрились. Об этом рассказывает Limon.ee

Настоящей феей для трех выпускниц таллиннских школ в этом году стала дизайнер-модельер и хозяйка авторского ателье LeSaar Елена Хейнсаар. Вот только если в сказке Золушка преобразилась по взмаху волшебной палочки, то на создание безупречных образов выпускниц понадобилось три месяца кропотливой работы.

Проект "Счастье в глазах" стартовал еще в марте. Зато у нарядов, которые получили выпускницы от Елены в подарок, есть неоспоримый плюс: в обноски, в отличие от платья Золушки, они не превратятся и даже не отправятся после выпускного вечера на дальнюю антресоль. По задумке модельера, эти наряды девушки смогут надевать на другие торжества или просто на веселые вечеринки.

Выпускницы полны амбиций стать не менее успешными, чем организатор благотворительного проекта ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Спросите любую школьницу, о каком выпускном она мечтает, и самым честным ответом будет: о таком, на который она придет в прекрасном платье, способном превратить обычную девчонку в принцессу, и затмит красотой всех-всех подружек. Но с этим зачастую возникают проблемы. Полная экипировка выпускницы обойдется в весьма солидную сумму – платье, туфли, украшения, прическа... Дороговато получается, не каждый родительский кошелек выдержит, особенно если подрастают еще сестры и братья или семья неполная.

Именно таких девушек собрала в своем проекте Елена Хейнсаар. Модельер прекрасно помнит неловкое чувство, когда на выпускном в девятом классе она была одета в скромное платье... Зато в двенадцатом Елена решила, что достойна на этом вечере блистать, и сшила эффектный наряд сама. Комплименты и восторженные взгляды помогли ей почувствовать уверенность при первых шагах на пути во взрослую жизнь.

Участницы проекта "Счастье в глазах": (слева направо) Алисия, Олеся и Алина ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Алисия, 16 лет: "Мне очень понравился образ, макияж - я выгляжу как принцесса".

Алисия принесла Елене картинку платья своей мечты. Девушка мечтала о воздушном розовом платье, совсем как у принцессы из диснеевского мультфильма. Елена придала платью с картинки изюминку, добавив завязки в виде бантов на рукавах и воротник-стойку. В платье использован фатин розовых и сиреневых оттенков, чтобы придать цвету глубину.

Олеся, 18 лет: "Я до сих пор не могу поверить, что это происходит со мной. Я будто попала в сказку. Я как Золушка".

Олеся не знала точно, в каком наряде хочет пойти на выпускной. Единственным пожеланием девушки был ультрамариновый цвет, который эффектно оттеняет необычный цвет ее волос. Вместе с модельером было принято решение шить не платье, а практичный летний брючный комплект, который в дальнейшем можно будет комбинировать с другими предметами гардероба - майками, футболками, блузками, юбками и даже джинсами. Для Олеси Елена сшила укороченный свободный топ со съемным бантом на плече, который по желанию можно использовать и как пояс-завязку. Вторая часть комплекта - брюки-палаццо. Это универсальные широкие брюки, своим покроем напоминающие летящую юбку в пол. Впервые они появились в коллекции Коко Шанель в начале тридцатых годов.

Алина, 16 лет: "Я давно хотела платье такого типа, и мне очень понравился цвет".

Девушка мечтала иметь в своем гардеробе платье в бельевом стиле. Это одновременно дерзко, соблазнительно и нежно. Такой стиль одежды возник в девяностые годы, а его характерное отличие - визуальное сходство с нижним бельем. Как правило, такие изделия однотонные и шьются из шелка, атласа, шифона или сатина. Для платья Алины была подобрана шелковая ткань с изысканным названием "яблочный мусс".

Олеся: "Я будто попала в сказку. Я как Золушка" ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

В рамках проекта "Счастье в глазах" над образами героинь работали косметологи, визажисты, мастера по маникюру и парикмахеры. Под каждый наряд были подобраны украшения. Мастера с радостью отозвались на приглашение Елены Хейнсаар и приняли участие в благотворительном проекте, который модельер теперь мечтает сделать ежегодным. Самое интересное, что нашлись неравнодушные люди, которые, не желая афишировать свои имена, оплатили обувь и букеты выпускницам. К слову, выбирать обувь Елена Хейнсаар отправилась вместе со своими подопечными. Главными критериями стали удобство и практичность, чтобы девушки смогли не только веселиться и танцевать на выпускном, но и носить обувь на протяжении всего лета.

Для Алисии были приобретены легкие открытые белые босоножки без каблука, которые прекрасно подошли к ее воздушному розовому платью. Алина и Олеся остановили свой выбор на белых кроссовках. Сегодня никого не удивишь сочетанием платьев самых разных фасонов и стилей со спортивной обувью.

Алисия: "Я выгляжу как принцесса" ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

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