Фото и видео ⟩ Таллиннский модельер нарядила выпускниц из небогатых семей

Именно таких девушек собрала в своем проекте Елена Хейнсаар. Модельер прекрасно помнит неловкое чувство, когда на выпускном в девятом классе она была одета в скромное платье... Зато в двенадцатом Елена решила, что достойна на этом вечере блистать, и сшила эффектный наряд сама. Комплименты и восторженные взгляды помогли ей почувствовать уверенность при первых шагах на пути во взрослую жизнь.

Участницы проекта "Счастье в глазах": (слева направо) Алисия, Олеся и Алина ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Алисия, 16 лет: "Мне очень понравился образ, макияж - я выгляжу как принцесса".

Алисия принесла Елене картинку платья своей мечты. Девушка мечтала о воздушном розовом платье, совсем как у принцессы из диснеевского мультфильма. Елена придала платью с картинки изюминку, добавив завязки в виде бантов на рукавах и воротник-стойку. В платье использован фатин розовых и сиреневых оттенков, чтобы придать цвету глубину.

Олеся, 18 лет: "Я до сих пор не могу поверить, что это происходит со мной. Я будто попала в сказку. Я как Золушка".

Олеся не знала точно, в каком наряде хочет пойти на выпускной. Единственным пожеланием девушки был ультрамариновый цвет, который эффектно оттеняет необычный цвет ее волос. Вместе с модельером было принято решение шить не платье, а практичный летний брючный комплект, который в дальнейшем можно будет комбинировать с другими предметами гардероба - майками, футболками, блузками, юбками и даже джинсами. Для Олеси Елена сшила укороченный свободный топ со съемным бантом на плече, который по желанию можно использовать и как пояс-завязку. Вторая часть комплекта - брюки-палаццо. Это универсальные широкие брюки, своим покроем напоминающие летящую юбку в пол. Впервые они появились в коллекции Коко Шанель в начале тридцатых годов.

Алина, 16 лет: "Я давно хотела платье такого типа, и мне очень понравился цвет".

Девушка мечтала иметь в своем гардеробе платье в бельевом стиле. Это одновременно дерзко, соблазнительно и нежно. Такой стиль одежды возник в девяностые годы, а его характерное отличие - визуальное сходство с нижним бельем. Как правило, такие изделия однотонные и шьются из шелка, атласа, шифона или сатина. Для платья Алины была подобрана шелковая ткань с изысканным названием "яблочный мусс".

Олеся: "Я будто попала в сказку. Я как Золушка" ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

В рамках проекта "Счастье в глазах" над образами героинь работали косметологи, визажисты, мастера по маникюру и парикмахеры. Под каждый наряд были подобраны украшения. Мастера с радостью отозвались на приглашение Елены Хейнсаар и приняли участие в благотворительном проекте, который модельер теперь мечтает сделать ежегодным. Самое интересное, что нашлись неравнодушные люди, которые, не желая афишировать свои имена, оплатили обувь и букеты выпускницам. К слову, выбирать обувь Елена Хейнсаар отправилась вместе со своими подопечными. Главными критериями стали удобство и практичность, чтобы девушки смогли не только веселиться и танцевать на выпускном, но и носить обувь на протяжении всего лета.

Для Алисии были приобретены легкие открытые белые босоножки без каблука, которые прекрасно подошли к ее воздушному розовому платью. Алина и Олеся остановили свой выбор на белых кроссовках. Сегодня никого не удивишь сочетанием платьев самых разных фасонов и стилей со спортивной обувью.

Алисия: "Я выгляжу как принцесса" ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp