Директор Фестиваля общения LAMPA: Жизнь в демократии

Демократия невозможна без общения, дискуссий и разнообразия мнений. Альтернативой жизни при демократии всегда будет жизнь при тирании, и едва ли мы хотим к этому возвращаться. Поэтому нам всем важно осознать, что, насколько бы демократия ни была сложна и, порой, утомительна, она является наилучшей страховкой от тирании.

В этом контексте общению отводится критически важная роль. Открытый разговор и свободный обмен мыслями возможны только в демократическом обществе. В свою очередь, диалог – это лучший путь к познанию мира, более широкому пониманию и сопоставлению различных интересов. Информация, полученная в диалоге, может укрепить уверенность в собственном мнении, а может напротив, изменить наши изначальные воззрения.

Порой разговор заходит в тупик, разворачивается не так, как мы рассчитывали. Но беседа – это не битва, которую побеждает тот, кто убедил своего оппонента. Настоящей победой становится диалог, умножающий знания собеседников, расширяющий кругозор и заставляющий задуматься о неочевидных аспектах. Беседа вдохновляет, исцеляет и в конце концов, ведёт к демократическому государству.

В основе демократической культуры лежит культура демократического диалога – сумма навыков, которые нам, как обществу, необходимо воспитывать. Раз уж противоположностью демократии является диктатура, то противоположностью диалога является насилие – эмоциональное, психологическое, или даже физическое. Поддерживая диалог даже в самых сложных обстоятельствах, мы сохраняем человеческое отношение друг к другу и снимаем риск эскалации. Даже когда мы не согласны с точкой зрения собеседника, мы можем разговаривать со взаимным уважением, допуская различие мнений. Вместо кулаков или позиции власти, мы стараемся использовать продуманную аргументацию, и, высказывая критику, выдвигаем свои предложения. Вместо борьбы аргументов стараемся быть открытыми к диалогу, новым идеям и возможностям.

Развивая умение вести диалог в обычной жизни, таким образом мы голосуем за жизнь в демократии.

В рамках фестиваля LAMPA пройдет дискуссия RUS TVNET "Зона (не)толерантности: ЛГБТ+ сообщество в Латвии" Дата и время : 2 июля 15:00-16:30

: 2 июля 15:00-16:30 Сцена : 1 Skatuve DOTS

: 1 Skatuve DOTS Место проведения на карте : Цесисский замковый парк

: Цесисский замковый парк Язык мероприятия: русский Честный, человеческий разговор о латвийском ЛГБТ+ сообществе. Говорим о том, каково воспитывать ЛГБТ-детей и быть ЛГБТ-родителем, о разнице между трансгендером и небинарным человеком, о дрэг-культуре и борьбе за права сексуальных меньшинств в Латвии. Участники: ​Владлена Шевелева, Игорь Абрамов, Денис Ханов, а также журналисты TVNET grupa, авторы проекта "Зона (не)толерантности" Артур Быков и Раиса Смирнова. Модератор: Эрика Сташкевич, главный редактор RUS TVNET. Мероприятие пройдет на русском языке с синхронным переводом на латышский.