Вт, 21.06.2022
Если опустится новый железный занавес, то он должен находиться на границах России, а не ее соседей. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Директор Фестиваля общения LAMPA: Жизнь в демократии

Иева Морица, директор Фестиваля общения LAMPA ФОТО: Juris Ross

За прошедшие три года многим из нас приходило на ум – остановите этот поезд, я сойду! Пандемия, война России против Украины, климатические изменения и их влияние на наш образ жизни, технологические перемены и дигитализация – вызовы современности становятся всё более сложными.

Человеческому сознанию трудно выдерживать состояние неясности. Неизвестность и сложность увеличивают напряжение и поляризацию в обществе. Чем больше смуты и неясности, тем острее хочется найти быстрое универсальное решение. Желание упростить, разложить всё "по полочкам" очень человечное и понятное. Однако ещё в прошлом веке американский журналист Генри Луис Менкен сказал: "Любая сложная задача имеет простое, чёткое, правдоподобное, и – ошибочное, решение".

Как бы ни хотелось этого признавать, но так называемая стабильность прошлых десятилетий исчезла, и мы вынуждены принять, что возврат к прежней "нормальности" невозможен. Людям придётся решать значительные, переменчивые, сложные и непредсказуемые задачи, которые ставит настоящее и будущее.

Являясь представителем Фестиваля общения LAMPA, я много думала о ценностях, за которые выступаем мы, создатели фестиваля – формирование демократии и культуры демократического диалога, и о том значении, которое они обретают в современном контексте.

Нам необходимо принять, что жить в демократии невероятно сложно. Информационное поле бурлит и кишит противоречивыми воззрениями и идеями, и в результате, к концу дня мы чувствуем усталость от разнообразия этих мнений. Жить в соседстве со взглядами, которые могут не нравиться, раздражать или казаться неприемлемыми, представляется почти невыполнимой миссией. При этом речь не идёт о том, что демократия – это вседозволенность. Слова, полные ненависти, агрессия, призывы к насилию, являются не мнением, а наказуемым поведением.

Демократия невозможна без общения, дискуссий и разнообразия мнений. Альтернативой жизни при демократии всегда будет жизнь при тирании, и едва ли мы хотим к этому возвращаться. Поэтому нам всем важно осознать, что, насколько бы демократия ни была сложна и, порой, утомительна, она является наилучшей страховкой от тирании.

В этом контексте общению отводится критически важная роль. Открытый разговор и свободный обмен мыслями возможны только в демократическом обществе. В свою очередь, диалог – это лучший путь к познанию мира, более широкому пониманию и сопоставлению различных интересов. Информация, полученная в диалоге, может укрепить уверенность в собственном мнении, а может напротив, изменить наши изначальные воззрения.

Порой разговор заходит в тупик, разворачивается не так, как мы рассчитывали. Но беседа – это не битва, которую побеждает тот, кто убедил своего оппонента. Настоящей победой становится диалог, умножающий знания собеседников, расширяющий кругозор и заставляющий задуматься о неочевидных аспектах. Беседа вдохновляет, исцеляет и в конце концов, ведёт к демократическому государству.

В основе демократической культуры лежит культура демократического диалога – сумма навыков, которые нам, как обществу, необходимо воспитывать. Раз уж противоположностью демократии является диктатура, то противоположностью диалога является насилие – эмоциональное, психологическое, или даже физическое. Поддерживая диалог даже в самых сложных обстоятельствах, мы сохраняем человеческое отношение друг к другу и снимаем риск эскалации. Даже когда мы не согласны с точкой зрения собеседника, мы можем разговаривать со взаимным уважением, допуская различие мнений. Вместо кулаков или позиции власти, мы стараемся использовать продуманную аргументацию, и, высказывая критику, выдвигаем свои предложения. Вместо борьбы аргументов стараемся быть открытыми к диалогу, новым идеям и возможностям.

Развивая умение вести диалог в обычной жизни, таким образом мы голосуем за жизнь в демократии.

В рамках фестиваля LAMPA пройдет дискуссия RUS TVNET "Зона (не)толерантности: ЛГБТ+ сообщество в Латвии"

  • Дата и время: 2 июля 15:00-16:30
  • Сцена: 1 Skatuve DOTS
  • Место проведения на карте: Цесисский замковый парк
  • Язык мероприятия: русский

Честный, человеческий разговор о латвийском ЛГБТ+ сообществе. Говорим о том, каково воспитывать ЛГБТ-детей и быть ЛГБТ-родителем, о разнице между трансгендером и небинарным человеком, о дрэг-культуре и борьбе за права сексуальных меньшинств в Латвии.

Участники: ​Владлена Шевелева, Игорь Абрамов, Денис Ханов, а также журналисты TVNET grupa, авторы проекта "Зона (не)толерантности" Артур Быков и Раиса Смирнова.

Модератор: Эрика Сташкевич, главный редактор RUS TVNET.

Мероприятие пройдет на русском языке с синхронным переводом на латышский.

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