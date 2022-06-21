LVSADA проведет предупредительную забастовку у здания Минздрава

Как заявляет профсоюз, с осени 2021 года на переговорах с Минздравом он повторно смягчил первоначальные забастовочные требования и в настоящее время осталось только одно требование. LVSADA подчеркивает, что в соответствии с правилами Кабинета министров врачи и функциональные специалисты должны получать не менее 1862 евро в месяц, их ассистенты - 1117 евро, а вспомогательный персонал - по крайней мере 745 евро.