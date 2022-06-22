США поддерживают Литву в ограничении транзита в Калининград

"Мы находимся рядом с нашими союзниками по НАТО и Литвой, - заявил журналистам представитель госдепартамента Нед Прайс. - В частности, приверженность статье 5 НАТО - нападение на одного члена альянса будет считаться нападением на всех - является обязательством США".

Что случилось?

Литва в соответствии с санкциями Европейского союза, вступившими в силу 18 июня, ограничила транзит некоторых товаров, Россия же назвала это блокадой Калининградской области.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил во вторник в Калининграде, что Москва отреагирует на решение Литвы об ограничении железнодорожных перевозок, пригрозив, что литовский народ ощутит на себе последствия этих мер.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил в субботу, что дочерняя грузовая компания литовского государственного железнодорожного предприятия Lietuvos gelezinkeliai - LTG Cargo - уведомила железнодорожных операторов российского анклава о запрете на перевозку многих грузов с 18 июня из-за санкций.

Губернатор сообщил, что запрет коснется 40-50% товаров, экспортируемых и импортируемых из других регионов России и перевозимых через Литву. К ним относятся строительные материалы, цемент и металлопродукция.