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  • Порнозвезда Райли Рид поздравила мужа из Латвии с годовщиной свадьбы и показала новое совместное фото

Порнозвезда Райли Рид поздравила мужа из Латвии с годовщиной свадьбы и показала новое совместное фото

ФОТО: instagram/hellorileyreid

В этом году первую годовщину свадьбы отмечают местный паркурист Павел Петкун и его жена - звезда фильмов для взрослых Райли Рид. 

В соцсети Instagram пара виртуально поздравила друг друга с годовщиной. Признания в любви Рид также продемонстрировала в своих сториз.

"Ровно год назад вышла замуж за этого красивого мужчину. Бесконечно благодарна за любовь, которую он дает мне каждый день. Ты мой лучший друг, моя любовь, соратник. Я обожаю тебя и бесконечно ценю", - написала Рид.

"Ты мое всё", - ответил возлюбленной Петкун.

Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion. Прошлым летом его женой стала популярная порнозвезда Райли Рид.

Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид, - американская актриса фильмов для взрослых. До прихода в киноиндустрию для взрослых в 2010 году 19-летняя Эшли работала стриптизершей. С тех пор она получила множество наград, в том числе премию AVN 2016 года как лучшая исполнительница года.

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