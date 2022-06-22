Участники марафона Ксении Собчак подали на нее в суд

"Лицемерие и двойные стандарты штука неприятная. Помним, как несчастную Блиновскую после интервью Собчак склоняли все подряд. Тогда ваша покорная слуга наванговала, что сие есть прогрев собственного марафона Собчак, что оказалось святой правдой.

Мадам пришла на поляну к королеве марафонов - убила ее уколом пластмассовой сабли в глаз - и заняла ее место с марафоном "Метод Собчак". Точнее попыталась…" - написала Катя Гордон.

Заявление подано на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. По словам заявителей, они заплатили в общей сложности около 1,5 млн рублей и приобрели несколько VIP-пакетов марафона Собчак. Клиентам заявили, что VIP-пакет включает личные встречи с Собчак, доступ к закрытому клубу "Друзья Собчак", возможность брать интервью у Ксении и вести с ней прямые эфиры, а также другие привилегии, однако услуги, по их словам, оказаны не были, пишет Spletnik.ru.

Напомним, в начале этого года вышло интервью Ксении Собчак с создательницей "Марафона желаний" Еленой Блиновской. После выпуска на Блиновскую обрушилась волна критики, а саму Собчак обвинили в том, что интервью с Блиновской стало "прогревом" для ее собственного курса онлайн-тренингов.