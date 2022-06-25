4 простых рецепта с добавлением классических шведских фрикаделек

Для тех кто хочет летними вечерами попробовать приготовить что-то новое и интересное, шеф-повар М. Янсон придумал рецепты , которые подойдут для людей с разными вкусами, от мясоедов до вегетарианцев. Эти блюда легко приготовить, и позволят экспериментировать в зависимости от того, что есть в холодильнике.

"Классические фрикадельки с тесте темпура особенно по душе детям. В свою очередь картофельный гратен с мясными или овощными фрикадельками понравятся для любителей традиционной латвийской кухни. Эти рецепты можно дополнять и менять: замороженные или домашние фрикадельки, овощные или растительные - выбирайте то, что вкусно вам. Экспериментируйте с ингредиентами - сезонные овощи, добавки по вкусу, а ещё проще, просто берём то, что есть в холодильнике", - рассказывает М. Янсон.