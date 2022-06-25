4 простых рецепта с добавлением классических шведских фрикаделек

Для тех кто хочет летними вечерами попробовать приготовить что-то новое и интересное, шеф-повар М. Янсон придумал рецепты, которые подойдут для людей с разными вкусами, от мясоедов до вегетарианцев. Эти блюда легко приготовить, и позволят экспериментировать в зависимости от того, что есть в холодильнике.
"Классические фрикадельки с тесте темпура особенно по душе детям. В свою очередь картофельный гратен с мясными или овощными фрикадельками понравятся для любителей традиционной латвийской кухни. Эти рецепты можно дополнять и менять: замороженные или домашние фрикадельки, овощные или растительные - выбирайте то, что вкусно вам. Экспериментируйте с ингредиентами - сезонные овощи, добавки по вкусу, а ещё проще, просто берём то, что есть в холодильнике", - рассказывает М. Янсон.
Фрикадельки в темпуре на вертеле (4 порции)
- 16 шт. или около 480 г замороженных или домашних фрикаеделек;
- 200 г огурца, нарезанного тонкими ломтиками, сбрызнутых оливковым маслом, солью, перцем, 1 столовой ложкой яблочного уксуса;
- 400 г красного лука, нарезанного тонкими ломтиками;
- 100 г красного вина;
- 50 г гренадинового сиропа;
- лавровый лист;
- 3 шт. душистого перчика;
- семечки подсолнечника (обжаренные в духовке или на сковороде);
- 1 литр растительного масла для жарки.