Сб, 25.06.2022
При нынешних планах обороны НАТО Эстония была бы стерта с лица земли. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии
Кая Каллас, премьер-министр Эстонии
  • RUS TVNET
  • Lifestyle
  • Кухня
  • 4 простых рецепта с добавлением классических шведских фрикаделек

4 простых рецепта с добавлением классических шведских фрикаделек

ФОТО: Пресс-фото

Фрикадельки - традиционное шведское блюдо, которое известно и за пределами страны. Многие в Латвии уже распробовали шведскую классику с пюре, сливочным соусом и брусничным вареньем в Шведском ресторане IKEA. В этот раз талантливый латвийский шеф-повар Марис Янсон придумал 4 неожиданных рецепта с использованием фрикаделек.

Для тех кто хочет летними вечерами попробовать приготовить что-то новое и интересное, шеф-повар М. Янсон придумал рецепты, которые подойдут для людей с разными вкусами, от мясоедов до вегетарианцев. Эти блюда легко приготовить, и позволят экспериментировать в зависимости от того, что есть в холодильнике.

"Классические фрикадельки с тесте темпура особенно по душе детям. В свою очередь картофельный гратен с мясными или овощными фрикадельками понравятся для любителей традиционной латвийской кухни. Эти рецепты можно дополнять и менять: замороженные или домашние фрикадельки, овощные или растительные - выбирайте то, что вкусно вам. Экспериментируйте с ингредиентами - сезонные овощи, добавки по вкусу, а ещё проще, просто берём то, что есть в холодильнике", - рассказывает М. Янсон.

Фрикадельки в темпуре на вертеле (4 порции)

ФОТО: Пресс-фото

Необходимо:

  • 16 шт. или около 480 г замороженных или домашних фрикаеделек;
  • 200 г огурца, нарезанного тонкими ломтиками, сбрызнутых оливковым маслом, солью, перцем, 1 столовой ложкой яблочного уксуса;
  • 400 г красного лука, нарезанного тонкими ломтиками;
  • 100 г красного вина;
  • 50 г гренадинового сиропа;
  • лавровый лист;
  • 3 шт. душистого перчика;
  • семечки подсолнечника (обжаренные в духовке или на сковороде);
  • 1 литр растительного масла для жарки.

Для соуса карри:

  • 120 г классического майонеза;
  • 1 чайная ложка порошка карри;
  • Щепотка кайенского перца;
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса.

Тщательно перемешайте все ингредиенты соуса и оставьте настаиваться на 30 минут. Всё остальное готовится параллельно.

Тесто темпура:

  • 150 г муки темпура;
  • 200 мл газированной минеральной воды;
  • 2 столовые ложки яблочного уксуса;
  • щепотка кайенского перца.

Все сухие ингредиенты теста положить в миску и медленно размешать, добавить газированную минеральную воду до густой сметанообразной консистенции. Тесто должно быть достаточно густым, чтобы "держаться" на пальце. Те, кто торопится, также могут использовать смесь для теста темпура и приготовить ее в соответствии с рецептом на упаковке.

Приготовление:

  1. Перед приготовлением фрикадельки рекомендуется разморозить. Фрикадельки (по 2-3 штуки на порцию) нанизать на небольшие деревянные шпажки или шампур;
  2. Разогрейте масло в кастрюле до 180 градусов и смочите в масле деревянную палочку - если вокруг нее появятся пузырьки, масло готово к жарке;
  3. Шпажки, на которые нанизаны фрикадельки, пропитать тестом темпура и обжарить в большом количестве разогретого масла. Выпекайте не более 4 шашлыков за раз. Фрикадельки нужно запечь до золотистого цвета. По готовности разложить и просушить на бумажных салфетках;
  4. Лук пассировать/слегка обжарить на оливковом масле около 10 минут, добавить вино и гренадиновый сироп, немного соли и специй. Дайте жидкости закипеть, а луку - карамелизоваться. Все время помешивайте;
  5. В миску или на тарелку выложить нарезанные соленые огурцы, карамелизированный лук, а сверху фрикадельки, посыпать семечками и слегка полить соусом карри.

Картофельный гратен с растительными фрикадельками и английским горчичным соусом (4 порции)

Необходимо:

  • 20 шт. (5 шт. на человека) или около 500 г растительных фрикаделек;
  • английская горчица;
  • грибы и свежие овощи на выбор (например, 200 г шампиньонов или других лесных грибов, нарезанных пластинками);
  • 1 луковица - нарезать соломкой;
  • 2 зубчика измельченного чеснока;
  • 1 веточка тимьяна;
  • 300 г сметаны;
  • специи - соль и перец;
  • оливковое масло - для жарки.

Для картофельного пюре:

  • 100 мл молока;
  • 100 мл сметаны;
  • 8 картофелин среднего размера;
  • 100 г сливочного масла;
  • специи по вкусу - соль.

Приготовление:

  1. Картофель отварить и, слив воду, положить обратно в кастрюлю и обсушить на медленном огне, чтобы испарилась лишняя влага. С помощью толкушки сделайте пюре и добавьте подогретое молоко и сливки. Все это перемешать до образования однородной массы и добавить мягкое сливочное масло. Тщательно перемешайте все ингредиенты, пока пюре не станет однородным. В самом конце посолить по вкусу;
  2. Выложить пюре в форму для запекания, а сверху разложить растительные фрикадельки. Ставим все в разогретую духовку и выпекаем 15 минут в режиме гриль;
  3. Приготовить английский горчичный соус - обжарить овощи на оливковом масле на сковороде или обжарить грибы с луком и чесноком, пока все ингредиенты не станут золотисто-коричневыми. Добавьте английскую горчицу. Все слегка потушить 5 минут и добавить тимьян, специи, сметану и потушить ещё около 10 минут;
  4. Выложить все на тарелку - картофель с фрикадельками и полить английским горчичным соусом.

Итальянский свадебный суп с куриными фрикадельками (4 порции)

ФОТО: Пресс-фото

Необходимо:

  • 20 шт. (5 шт. на человека) или около 500 г замороженных или домашних куриных фрикаделек
  • жемчужный кускус;
  • капуста кале;
  • морковь;
  • лук;
  • свежий бульон или кубики бульона био овощей.

Приготовление:

  1. Приготовить овощной бульон или растворить два кубика бульона в кипяченой воде (1000 мл);
  2. Лук отдельно с морковью обжарить на сковороде в оливковом масле до золотистого цвета и добавить в бульон;
  3. Поварить всё 5-7 минут и добавить жемчужный кускус, нашинкованные листья кале. Специи - перец и соль, добавить по желанию. Варить 15 минут или до готовности кускуса;
  4. За 5 минут до подачи добавить куриные фрикадельки и - суп готов к подаче.

Тайский поке с овощными фрикадельками (4 порции)

ФОТО: Пресс-фото

Необходимо:

  • 600 г овощных фрикаделек;
  • 120 г бобов эдамаме или зеленого горошка;
  • 300 г турецкого горошка;
  • 120 г фиолетовой капусты, тонко нарезанной;
  • 80 г редиски, нарезанной тонкими ломтиками;
  • 200 г тёртой моркови;
  • 2 столовые ложки семян кунжута (поджаренных в духовке или на сковороде);
  • 150 г соуса кимчи (готового); также можно использовать сладкий соус чили;
  • 120 г классического майонеза;
  • 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

  1. Высыпать овощные фрикадельки на противень и разморозить при комнатной температуре;
  2. Отварить бобы эдамаме в течение 3 минут в горячей воде, слить воду. Затем - почистить.
  3. Мелко нашинковать фиолетовую капусту, морковь, редис;
  4. Положите все ингредиенты в миску и разложите их рядом друг с другом - морковь, редис, капусту, бобы эдамаме, турецкий горох и сверху фрикадельки. Посыпьте слегка обжаренными семенами кунжута. Полить соусом кимчи, смешанным с майонезом и лимонным соком.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back