Европу призвали готовиться к полной остановке газа из России

"Европа должна быть готова к тому, что газ из России будет полностью отключен, - заявил глава агентства Фатих Бироль. - Чем ближе к зиме, тем больше мы понимаем намерения России. Я считаю, что сокращение поставок направлено на то, чтобы Европа не заполняла хранилища и увеличивала [тем самым] влияние России зимой".

Властям стран Европы МЭА рекомендует сократить спрос и отсрочить закрытие АЭС.

Бироль считает оправданной компенсацию нехватки газа за счет увеличения угольной генерации: по его мнению, выбросы углекислого газа будут позднее компенсированы ускорением энергоперехода. При этом уже предпринятые Европой шаги в этом направлении эксперт пока считает недостаточными, чтобы преодолеть последствия прекращения поставок из России.

Необходимым условием для стабильности в отрасли Бироль называет переход к "чистой" энергетике, для которой необходимо увеличить инвестиции. В другом случае правительства будут и далее сталкиваться с изменчивостью цен на нефть и газ.

Что случилось?

МЭА уже обвиняло РФ в манипулировании поставками топлива в Европу в прошлом году, когда на фоне увеличения потребления и неожиданно низких поставок из России цены на газ рекордно взлетели. Политики и эксперты тогда связывали сокращение поставок с попытками ускорить процесс сертификации "Северного потока - 2".

На прошлой неделе "Газпром" уже сократил поставки в Германию, Францию и Италию, несмотря на то, что все эти страны согласились перейти к оплате за энергоресурсы в рублях. Российский гигант тогда объяснил это влиянием санкций.

Германия: решение России сократить поставки природного газа в Европу - это нападение на нас

В Германии решение "Газпрома" посчитали политически мотивированным, о чем сказал министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"Сокращение поставок природного газа по трубопроводу "Северный поток" - это атака на нас, экономическая атака на нас", - сказал Хабек.

На прошлой неделе "Газпром" заявил, что прекращает поставки природного газа в Германию из-за задержек с ремонтом газопровода, но правительство Германии назвало решение России политическим. Германия уже издала указ к зиме пополнить запасы природного газа страны до 90% от мощности, чтобы застраховаться от дальнейших сокращений поставок.

"Если зимой у нас кончится газ и поставки прекратятся, мы столкнемся с тяжелым экономическим кризисом в Германии", - сказал Хабек.

В настоящее время запасы газа в Германии составляют чуть менее 60% от их максимального потенциала.