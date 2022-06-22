Европу призвали готовиться к полной остановке газа из России

"Европа должна быть готова к тому, что газ из России будет полностью отключен, - заявил глава агентства Фатих Бироль. - Чем ближе к зиме, тем больше мы понимаем намерения России. Я считаю, что сокращение поставок направлено на то, чтобы Европа не заполняла хранилища и увеличивала [тем самым] влияние России зимой".
Властям стран Европы МЭА рекомендует сократить спрос и отсрочить закрытие АЭС.
Бироль считает оправданной компенсацию нехватки газа за счет увеличения угольной генерации: по его мнению, выбросы углекислого газа будут позднее компенсированы ускорением энергоперехода. При этом уже предпринятые Европой шаги в этом направлении эксперт пока считает недостаточными, чтобы преодолеть последствия прекращения поставок из России.
Необходимым условием для стабильности в отрасли Бироль называет переход к "чистой" энергетике, для которой необходимо увеличить инвестиции. В другом случае правительства будут и далее сталкиваться с изменчивостью цен на нефть и газ.
МЭА уже обвиняло РФ в манипулировании поставками топлива в Европу в прошлом году, когда на фоне увеличения потребления и неожиданно низких поставок из России цены на газ рекордно взлетели. Политики и эксперты тогда связывали сокращение поставок с попытками ускорить процесс сертификации "Северного потока - 2".
На прошлой неделе "Газпром" уже сократил поставки в Германию, Францию и Италию, несмотря на то, что все эти страны согласились перейти к оплате за энергоресурсы в рублях. Российский гигант тогда объяснил это влиянием санкций.
Германия: решение России сократить поставки природного газа в Европу - это нападение на нас
В Германии решение "Газпрома" посчитали политически мотивированным, о чем сказал министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Сокращение поставок природного газа по трубопроводу "Северный поток" - это атака на нас, экономическая атака на нас", - сказал Хабек.
На прошлой неделе "Газпром" заявил, что прекращает поставки природного газа в Германию из-за задержек с ремонтом газопровода, но правительство Германии назвало решение России политическим. Германия уже издала указ к зиме пополнить запасы природного газа страны до 90% от мощности, чтобы застраховаться от дальнейших сокращений поставок.
"Если зимой у нас кончится газ и поставки прекратятся, мы столкнемся с тяжелым экономическим кризисом в Германии", - сказал Хабек.
В настоящее время запасы газа в Германии составляют чуть менее 60% от их максимального потенциала.
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