Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов

Факт смерти Шатунова подтвердил СМИ менеджер певца.

Telegram-канал Mash пишет:

"Юрий Шатунов умер в реанимации Домодедовской больницы. В день смерти отдыхал с друзьями, утром они собирались на рыбалку.

Артист выпивал пиво с товарищами, закусывая раками, и почувствовал недомогание. Стал жаловаться друзьям на сердце. Таблеток в доме не обнаружили, и друзья сами повезли Шатунова в ближайшую поликлинику на машине.

Там солиста "Ласкового мая" пытались привести в чувство, но потом решили вызвать скорую, чтобы доставить его в реанимацию. Ближайшая находилась в Домодедовской больнице. В карете скорой у Шатунова остановилось сердце, но его запустили вновь. Певца успели довезти до клиники, где он и скончался".

"Мы дружили с ним 14 лет. Не было никаких признаков, что болеет. Мы последние недели даже песни писали, были наброски. Вчера с ним общался, мы смеялись", - цитирует друга певца Андрея Картавцева Super.ru.

Юрия Шатунова бесспорно можно назвать легендой российской сцены. Он - один из немногих кумиров миллионов, который годами не разочаровал поклонников переменами ни во внешности, ни в творчестве. Зрители и слушатели навсегда запомнят его молодой голос, вечные и близкие сердцу темы любви: "Белые розы", "Седая ночь", "Детство" и многие другие.

Юрий Шатунов родом из Башкирской АССР. Его родители развелись, когда ему было три года, а когда ему исполнилось 11 лет, его мать умерла. Подростковые годы он провел в детском доме, где познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности. Так начался его путь с группой "Ласковый май".

В октябре 1991 года Юрий Шатунов принял решение покинуть группу. Артист занялся сольной карьерой. В его дискографии семь студийных альбомов и десятки музыкальных видеоклипов.

Песни Шатунова и группы "Ласковый май" неизмеримо повлияли на формирование российской поп-сцены. Юрий сочинял до последнего дня. В 2019-м он выпустил альбом "Любимые песни", а в 2020 вышло три композиции "Спасибо Тебе", "Остановиться не могу" и "Заметает листья снег".

В 2020 году Юрий Шатунов выступил в Риге. Как это было:

Видео: "Ласковый май" - "Белые розы"