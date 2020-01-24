"Я не певец, я - интонатор": В Риге прошел искренний и трогательный концерт Юрия Шатунова

В четверг, 23 января, в "Арене Рига" выступил артист, любовь к которому можно назвать феноменом. В 1989 году парень-детдомовец покорил сердца миллионов хитом "Белые розы". Спустя 30 лет ничего не изменилось - люди все также признавались своему кумиру в бесконечной и искренней любви.
Русский TVNET там был и рассказывает, как это было.
Посмотрев на зрительный зал, можно было понять, что на концерт Шатунова пришли женщины абсолютно на любой вкус: молодые, пожилые, стройные и не очень, блондинки, брюнетки, с утонченным вкусом, роковые красотки и зрелые влюбленные пары.
Артист вышел на сцену и скромно поздоровался. Концерт Юрий Шатунов открыл песней 2018 года "Грезы".
Никаких особых спецэффектов на сцене не было. Было лишь световое шоу, клавишник (он же бэк-вокалист) и сам Юрий. Но публике Шатунова - это было и не нужно. Они пришли на знакомые песни и голос.
"Я специально начал с новой песни. Но, без старых - не обойтись!" - воскликнул он.
В этот момент раздались звуки вступления песни до боли знакомого шлягера "Белые розы".
Зал взвыл! Это был тайфун или ураган!
Многие женщины повыскакивали со своих мест и стали спускаться ближе к кумиру, чтобы потанцевать. Несколько десятков женщин расположились на лестницах.
Когда Шатунов закончил петь, он стал объяснять, что у него ожидается за концерт. Артист объяснил, что он споет сегодня много новых и старых песен. Кроме того, этот вечер посвящен презентации его YouTube-канала и Instagram-аккаунта.
Юрий пообещал, что будет петь долго и много. Обязательным атрибутом сегодняшнего концерта будет общение со зрителями.
Певец ответил сразу на несколько вопросов: во-первых, он никогда не делает ни с кем селфи, а во-вторых, не дает автографы - есть специальные стенды с мерчем, где есть плакаты и открытки с его подписью.
Шатунов взял в руки открытку и стал показывать ее людям. Внезапно она выскользнула и упала у сцены. Двое человек - мужчина и женщина, толкаясь и пихаясь, бросились ловить ее. Это было похоже на безумие!
Удивительно, но артист призвал людей писать ему записки с вопросами, а он будет делать паузы во время концерта и зачитывать их. Это было такое милое возрождение жанра "записок из зала".
К сцена начали постепенно подходить люди с цветами и записками.
После он исполнил композиции "Что ж ты лето" и "И шли дожди". Шатунову стали дарить подарки.
"На подарки у меня подарки!" - воскликнул Юрий и преподнес поклоннику свою майку с автографом. Позже он признался, что такая была всего одна.
Из Санкт-Петербурга, Цесиса, Добеле, Шауляя... - люди без устали несли и несли записки, а певец их зачитывал.
"Добрый вечер, Юрий Васильевич. Мне 15 лет... Я бывший участник "Голос. Дети"... Может быть я могу спеть с вами "Белые розы"?", - прочел Шатунов. Юрий отказал и пояснил, что не делает шоу из своего концерта. Он просто не может пригласить молодого человека на сцену и спеть с ним.
Дальше по программе у артиста шел хит "Не молчи", а на песне "В Рождество" он попросил зажечь огни мобильных телефонов.
Поток цветов и подарков в адрес артиста не прекращался.
"Блин, конфеты... Опять... А я только похудел, а я конфеты люблю. Здорово, когда люди дарят друг-другу подарки", - сказал он. "Теперь бы до гостиницы доехать".
"Вечер холодной зимы", "Письмо" и вновь пауза для записок из зала.
"Давай "Седую ночь"", - крикнули из зала.
"Если я сейчас спою "Седую ночь", то концерт закончится", - пошутил Шатунов.
Рубрика с записками получилась очень милая и трогательная. Люди писали про свои воспоминания:
Кто-то был на концерте Шатунова 30 лет назад, а кто-то напомнил, как Юрий выступал когда-то в Pallladium. Все благодарили певца за песни и за то, что он есть. Практически все указывали, что познакомились и влюбились под его музыку. Женщины признавались, что приехали без мужей, которые их отпустили и сейчас сидят с детьми.
Прозвучали еще несколько новых песен: "Тет-а-тет", "И я под гитару" и "Лето цвета солнца".
Люди все больше и больше вставали со своих мест, чтобы танцевать. Одна из поклонниц подошла к сцене и протянула Юрию большого игрушечного медведя. Он поблагодарил и объявил перерыв на 30 минут.
Второе отделение концерта получилось невероятно ностальгическим, ведь именно там прозвучали самые известные хиты Юрия Шатунова.
"Девчонки из 80-х - это дня вас!" - воскликнул он.
Дальше пошел целый ностальгический блок - "Звездная ночь", "Розовый вечер", "Запиши мой голос на кассету", "Забудь", "Не бойся" и многие другие.
"Я не певец, я - интонатор. Я передаю настроение, которое есть в песнях, ведь я не умею. Я нигде не учился. Меня прет, а там, как получается", - признался он зрителям.
Откровенные записки пестрили подробностями о том, что многие занимались любовью под песню "Седая ночь".
"Не знаю, в каком темпе надо это делать под "Седую ночь"?" - удивленно спросил певец зал.
В завершении вечера, он исполнил свои самые известные хиты "Детство" и "Седая ночь".
В эти моменты танцевала уже вся "Арена Рига".
Шатунов не переставал благодарить зрителей за любовь, цветы и гору подарков.
Конечно, он спел еще раз, но уже A cappella "Белые розы". Можно смело отметить, что голос Юрия все также хорош. Артист искренен и деликатен со своими поклонниками, но что важно - старается петь с чувством и эмоциями.
Концерт Юрия Шатунова - это не вечер, где не надо искать виртуозного пения. Это вечер ностальгии, вечер молодости и юности. Вечер любви и надежды.
Люди покидали зал в хорошем настроении. Даже забирая одежду можно было слышать, как кто-то поет: "И снова "Седая ночь"...". Если это не народная любовь, то что?