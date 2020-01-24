"Я не певец, я - интонатор": В Риге прошел искренний и трогательный концерт Юрия Шатунова

Русский TVNET там был и рассказывает, как это было.

Посмотрев на зрительный зал, можно было понять, что на концерт Шатунова пришли женщины абсолютно на любой вкус: молодые, пожилые, стройные и не очень, блондинки, брюнетки, с утонченным вкусом, роковые красотки и зрелые влюбленные пары.

Артист вышел на сцену и скромно поздоровался. Концерт Юрий Шатунов открыл песней 2018 года "Грезы".

Никаких особых спецэффектов на сцене не было. Было лишь световое шоу, клавишник (он же бэк-вокалист) и сам Юрий. Но публике Шатунова - это было и не нужно. Они пришли на знакомые песни и голос.

"Я специально начал с новой песни. Но, без старых - не обойтись!" - воскликнул он.

В этот момент раздались звуки вступления песни до боли знакомого шлягера "Белые розы".

Зал взвыл! Это был тайфун или ураган!

Многие женщины повыскакивали со своих мест и стали спускаться ближе к кумиру, чтобы потанцевать. Несколько десятков женщин расположились на лестницах.

Когда Шатунов закончил петь, он стал объяснять, что у него ожидается за концерт. Артист объяснил, что он споет сегодня много новых и старых песен. Кроме того, этот вечер посвящен презентации его YouTube-канала и Instagram-аккаунта.

Юрий пообещал, что будет петь долго и много. Обязательным атрибутом сегодняшнего концерта будет общение со зрителями.

Певец ответил сразу на несколько вопросов: во-первых, он никогда не делает ни с кем селфи, а во-вторых, не дает автографы - есть специальные стенды с мерчем, где есть плакаты и открытки с его подписью.

Шатунов взял в руки открытку и стал показывать ее людям. Внезапно она выскользнула и упала у сцены. Двое человек - мужчина и женщина, толкаясь и пихаясь, бросились ловить ее. Это было похоже на безумие!

Удивительно, но артист призвал людей писать ему записки с вопросами, а он будет делать паузы во время концерта и зачитывать их. Это было такое милое возрождение жанра "записок из зала".

К сцена начали постепенно подходить люди с цветами и записками.

После он исполнил композиции "Что ж ты лето" и "И шли дожди". Шатунову стали дарить подарки.

"На подарки у меня подарки!" - воскликнул Юрий и преподнес поклоннику свою майку с автографом. Позже он признался, что такая была всего одна.

Из Санкт-Петербурга, Цесиса, Добеле, Шауляя... - люди без устали несли и несли записки, а певец их зачитывал.